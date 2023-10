Cristiano Ronaldo torna sul trono: è di nuovo il calciatore più pagato al mondo. Ecco la classifica

Quella appena cominciata non sembra essere una stagione da ricordare per. In estate il fuoriclasse francese era stato addirittura messo fuori squadra dal Paris Saint-Germain. Poi è stato reintegrato, ma i risultati sul campo non sono eccezionali. Ora Mbappé ha perso anche il primo posto delladi Forbes, scivolando addirittura in quarta posizione. Chi comanda ora? Neanche a dirlo,

Con un incasso previsto di 260 milioni di dollari nella stagione 2023/2024, il cinque volte Pallone d’Oro è tornato in cima alla classifica grazie al contratto da 200 milioni a stagione garantitogli dal club saudita dell’Al-Nassr, a cui va aggiunto un lungo elenco di accordi commerciali, pubblicità e altre attività.

Messi e Neymar sul podio

Dietro il 38enne portoghese c’è il rivale di sempre: Lionel Messi. In estate il fenomeno argentino ha finito la sua esperienza al Paris Saint-Germain e ha portato il suo immenso talento negli Stati Uniti, nell’Inter Miami fondato da David Beckham. Oltreoceano Messi percepirà 65 milioni di dollari a stagione, a cui vanno sommati 70 milioni di guadagni extra-campo. In totale, quest’anno metterà in tasca 135 milioni, poco più della metà di quello che incasserà Ronaldo.

Il trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita ha spalancato le porte di un mercato nuovo per il calcio mondiale. Secondo Deloitte, in estate i club della Saudi Pro League hanno speso complessivamente 1 miliardo di dollari per acquistare alcuni dei nomi più noti del calcio europeo. E così a chiudere il podio della classifica c’è Neymar, che ha salutato il Paris Saint-Germain e ha accettato l’offerta faraonica dell’Al-Hilal: villa con personale, flotta di auto di lusso, jet privato, bonus per le vittorie della squadra e per ogni post sui social, permesso di vivere con la fidanzata anche se non sposato e, infine, un contratto da 80 milioni di dollari all’anno. A tutto ciò vanno aggiunti gli accordi commerciali con sponsor come Puma, Konami e Red Bull, che fanno lievitare i suoi guadagni fino a 112 milioni.

I primi dieci

Ronaldo e Neymar non sono gli unici calciatori in top ten a giocare in Arabia Saudita. Il quinto posto è occupato dal bomber Karim Benzema, che dopo 14 anni ha lasciato il Real Madrid per l’Al Ittihad, accettando uno stipendio da 100 milioni di dollari all’anno. Mentre l’attaccante senegalese Sadio Mané, in ottava posizione, ha raggiunto Ronaldo all’Al-Nassr per ‘soli’ 48 milioni a stagione.

Completano la top ten, oltre a Mbappé (110 milioni), il prodigio Erling Haaland del Manchester City e il suo compagno di squadra Kevin De Bruyne (rispettivamente 58 milioni e 39 milioni di dollari), la stella del Liverpool Mohamed Salah (53 milioni), e l’attaccante del Bayern Monaco Harry Kane (36 milioni). Rimane appena fuori il bomber del Barcellona Robert Lewandoski (34 milioni). Complessivamente, al termine della stagione i primi 11 giocatori più pagati incasseranno 995 milioni di dollari.

La classifica dei calciatori più pagati al mondo

Di seguito la classifica dei primi undici calciatori più pagati al mondo. Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Cristiano Ronaldo

Squadra: Al-Nassr

Guadagni totali: 260 milioni

Guadagni sul campo: 200 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

2 | Lionel Messi

Guadagni totali: 135 milioni

Squadra: Inter Miami

Guadagni sul campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 70 milioni

3 | Neymar

Squadra: Al-Hilal

Guadagni totali: 112 milioni

Guadagni sul campo: 80 milioni

Guadagni fuori dal campo: 32 milioni

4 | Kylian Mbappé

Squadra: Paris Saint-Germain

Guadagni totali: 110 milioni

Guadagni sul campo: 90 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

5 | Karim Benzema

Squadra: Al-Ittihad

Guadagni totali: 106 milioni

Guadagni sul campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6 milioni

6 | Erling Haaland

Squadra: Manchester City

Guadagni totali: 58 milioni

Guadagni sul campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 12 milioni

7 | Mohamed Salah

Squadra: Al-Ittihad

Guadagni totali: 53 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni

8 | Sadio Mané

Squadra: Al-Nassr

Guadagni totali: 52 milioni

Guadagni sul campo: 48 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

9 | Kevin De Bruyne

Squadra: Manchester City

Guadagni totali: 39 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

10 | Harry Kane

Squadra: Bayern Monaco

Guadagni totali: 36 milioni

Guadagni sul campo: 26 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

11 | Robert Lewandoski

Squadra: Barcellona

Guadagni totali: 34 milioni

Guadagni sul campo: 24 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

