Apre oggi l’enoteca online di Esselunga con più di 1.000 etichette di vini e distillati

È online da oggi 14 novembre “Enoteca Esselunga”, il nuovo sito Esselunga dedicato al vino e ai distillati di qualità. Si tratta di “un e-commerce dedicato con un’importante novità rappresentata dal fatto che è possibile ricevere gli ordini in tutta Italia, non solo nelle aree in cui Esselunga è presente con i propri negozi”.

L’assortimento, spiegano dal colosso della godo, di oltre 1.000 referenze proposte esclusivamente online, comprende una grande varietà di etichette di vini italiani, esteri e distillati. Una selezione realizzata in collaborazione con oltre 350 aziende produttrici.

“L’enoteca online”, si legge nel comunicato di Esselunga, “nasce anche per dare valore al prodotto e ai produttori. Progressivamente, infatti, il sito sarà arricchito con informazioni e curiosità sui vitigni e le regioni di provenienza, la tipologia di terreno, le note di degustazione, la corretta temperatura di servizio e l’indicazione del calice migliore da utilizzare.

Inoltre, saranno presenti approfondimenti su aziende, territori e abbinamenti enogastronomici. Enoteca Esselunga si propone, infatti, di accompagnare l’esperienza del consumatore in diversi momenti, oltre all’acquisto”.

L’enoteca online è stata sviluppata da Esselunga per sviluppare la dimensione del negozio virtuale, offrendo l’accuratezza e l’attenzione dello store fisico. “Dopo l’avvento della spesa a domicilio di Esselunga a casa”, ha spiegato l’azienda nel sito dell’Enoteca, “il viaggio nel mondo del vino ci ha portato a immaginare un’enoteca online in grado di far arrivare ovunque la nostra selezione”.