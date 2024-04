Fiducia, intesa e competenza: come Fgn Consulting supporta le società in ambito finanziario

BRANDVOICE – FGN CONSULTING | PAID PROGRAM

Fondata da Francesco Noto, Fgn Consulting è una realtà solida e dinamica che offre servizi di consulenza e marketing di elevata qualità in ambito finanziario, rivolgendo la propria offerta a multinazionali o importanti imprese dislocate su tutto il territorio nazionale e internazionale. Nata in Inghilterra nel 2017, è diventata rapidamente un business partner qualificato e affidabile, in grado di assistere i clienti, società italiane ed estere, a 360 gradi.

La forza dell’azienda sta nel rapporto di grande intesa, fiducia e competenza tra le persone ai vertici. Noto, il ceo, si è formato nel campo finanziario prima a Milano e poi in Svizzera, nei cantoni Italiano e Vallese, dove ha affinato le sue competenze imprenditoriali. Valentina Zaino, cfo, dopo la laurea magistrale all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato subito la scalata nel mondo del lavoro, con enormi successi nel settore amministrativo di varie società, fino ad approdare al ruolo che ricopre in Fgn Consulting. Giuseppe Capacchione, coo e anima creativa dell’azienda, si è affermato fin da giovanissimo nel mondo della finanza milanese. La curiosità per ciò che lo circonda lo ha portato poi a rapportarsi con varie realtà che hanno arricchito il suo bagaglio professionale, permettendogli di avere una visione completa dei target richiesti dalle aziende.

I clienti di Fgn Consulting

Il logo societario nel quale compare il leone, simbolo di virtù e qualità positive, come forza, fierezza, nobiltà e coraggio, rappresenta, assieme al blu, che è l’emblema dell’equilibrio, tutto ciò che oggi Fgn Consulting vuole trasmettere al cliente. L’importante è essere avanti, puntando sull’innovazione, sull’apertura a nuovi mercati, su nuovi strumenti e nuove modalità di gestione. Le prospettive per gli investimenti poggiano soprattutto su risultati che non si esauriscono nell’entusiasmo di un periodo positivo, ma che creano opportunità di crescita nel lungo periodo.

Tra i clienti di Fgn Consulting ci sono brand prestigiosi, come Mfm Capital Management, società finanziaria che opera sul territorio britannico, che, attraverso proposte di investimento a capitale garantito e a rendimento certo, ha costruito la propria forza. Grazie alla partnership con Fgn Consulting dal 2017 la società si è affacciata con successo anche sul mercato italiano, registrando un incremento del fatturato del 40%.

I servizi

Mfm Capital Management ha uno strumento finanziario molto innovativo, che dà l’opportunità all’investitore di partecipare alla compravendita a breve termine di immobili nel mercato del Regno Unito, collaborando a stretto contatto con le società immobiliari inglesi. Questo strumento ha un andamento positivo costante e offre solide garanzie, peculiarità che lo rendono addirittura preferibile ai prodotti a capitale garantito classici.

La fattibilità delle operazioni nasce dalla collaborazione con JBrown International, società immobiliare londinese che ha trovato una formula per rendere questo prodotto finanziario, inizialmente ideato solo per grandi investitori esteri, accattivante anche per le società italiane. Uno dei servizi mirati e riservati è quello di acquisto immobiliare tramite trust con la società partner Rival R.E. Formula di grande interesse perché in grado di abbinare la protezione degli investimenti a un’importante redditività.

Sempre sul territorio inglese c’è una forte sinergia con Lagoon Capital e Cmmc Associates, società di ricerca finanziaria indipendente, che forniscono analisi fondamentali e tecniche dei mercati globali a un gruppo di clienti istituzionali e tramite abbonamento/sottoscrizione per privati. Importanti collaborazioni sul suolo italiano avvengono anche con studi commerciali come Fisco Smart, che opera nelle città metropolitane di Roma e Milano e nell’area centro-nord della Puglia. La collaborazione con questi professionisti ha generato una formula per rendere tale prodotto finanziario, inizialmente ideato solo per i privati, accattivante anche per le società italiane, portando a un aumento esponenziale delle sue richieste.

La crypto-arte

Con tale prodotto è oggi possibile assicurare un trattamento di fine mandato (tfm) agli amministratori, un piano di accumulo a garanzia della perdita di questa figura chiave (key man) all’interno dell’azienda, al termine del suo incarico. Ogni anno la società contraente, in relazione alle sue disponibilità finanziarie e in funzione del risultato prodotto, investe una quota nel mercato immobiliare inglese, beneficiando, allo scadere di ogni anno, di un rendimento garantito e allo stesso tempo accantona una quota di tfm per l’amministratore, beneficiario finale dell’investimento.

Per la società, le quote di tfm accantonate sono dedotte nei periodi di imposta di maturazione e quindi secondo il principio di competenza, mentre in capo all’amministratore, secondo il principio di cassa e in funzione della natura del soggetto percettore e del rispetto delle ulteriori condizioni di legge, a tassazione ordinaria o separata.

La passione per l’arte di Noto, prima manifestatasi nella sua attività di collezionista, ha favorito l’avvio di una collaborazione con l’artista Giovanni Motta, figura di spicco nel panorama neo-pop surrealista a livello internazionale. Motta, pittore e artista digitale, è anche un pioniere nell’ambito della crypto-arte. Attraverso la creazione di Nft, ha contribuito alla diffusione di questo strumento tecnologico rivoluzionario nel settore artistico. Questa è solo una parte della galassia che ruota intorno a Fgn Consulting, che ha il suo perno in Noto, che con la sua attenzione e il suo carisma ha portato questa realtà a Londra, Milano e Roma, facendo del “tuo successo, il nostro business”.

