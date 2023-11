Azimut Libera Impresa acquista una quota di maggioranza di Value Group

Novità in casaLa società ha infatti annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto di una quota di maggioranza di, leader nazionale ed europeo nella gestione delle emergenze e delle situazioni di irregolarità operative (cosiddette “”), nonché nella gestione degli equipaggi nell’ambito dei trasporti aerei navali e ferroviari.

“Viviamo in un contesto di mercato nel quale le IROPs sono all’ordine del giorno a causa non solo di eventi climatici particolarmente avversi e situazioni contingenti, ma anche di una sempre maggiore congestione dei nostri cieli e la necessità delle compagnie aeree di essere sempre più efficienti in un contesto di mercato molto competitivo, non pregiudicando tuttavia un’adeguata assistenza ed attenzione al cliente”, ha commentato Marco Belletti, amministratore delegato di Azimut Libera Impresa. “In questo contesto si inserisce perfettamente Value Group che, con un livello di servizio impeccabile e con una formula vincente ed unica nel mercato che combina tecnologia e know how umano, si propone come il partner ideale per i propri clienti nella gestione del Layover e del Crew Care. Il progetto Azimut Libera Impresa è nato qualche anno fa con l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese eccellenti italiane nel proprio sviluppo al fine, tra gli altri, di aumentarne la competitività sui mercati internazionali e Value Group ha tutte le carte in regola per diventare una multinazionale leader a livello globale”.

Come evidenziato in una ufficiale, la quota è stata acquisita direttamente dalle due famiglie fondatrici di Valute Group: Sergnese e Bocchieri. Peraltro, gli stessi Thomas Sergnese e Daniele Bocchieri reinvestiranno nell’operazione stessa una quota intorno al 40%. ricoprendo i ruoli di co-ceos. “Siamo molto soddisfatti della partnership con Azimut che consentirà a Value Group di accelerare ulteriormente il proprio piano di sviluppo soprattutto sui mercati internazionali, permettendoci di rispondere al meglio alle crescenti esigenze dei nostri clienti che ci richiedono una sempre maggiore copertura geografica e capillarità di servizio. Facendo leva sulle nostre radici e l’esperienza maturata nel mondo dell’aviazione, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio con un partner come Azimut, con il quale abbiamo sin da subito registrato una grandissima intesa e comunanza di valori e che ci porterà a diventare azienda di riferimento per il settore ed auspicabilmente a diventare una vera e propria multinazionale nel corso dei prossimi anni”, hanno dichiarato Sergnese e Bocchieri.

Azimut Libera Impresa e l’operazione Value Group

L’investimento è volto a supportare Value Group, sotto la guida di Thomas Sergnese e Daniele Bocchieri, in una nuova ambiziosa fase di sviluppo che prevede, oltre al consolidamento del mercato italiano, una rapida espansione internazionale con l’apertura di operations sia in Europa – fra gli altri in Francia, Regno Unito, Germania, Albania – che oltreoceano, aumentando l’operatività con clienti esistenti ed allargando la propria base clienti nei servizi Layover e Crew Care, con l’obiettivo di più che quadruplicare il giro d’affari nel giro di quattro anni rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato di riferimento e creando un vero e proprio standard mondiale nella gestione dei passeggeri disrupted da un lato e degli equipaggi dall’altro.

Con la presenza diretta in 10 aeroporti – Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Firenze Peretola, Venezia Marco Polo, Bologna Marconi, Torino Caselle, Pisa Galilei, Bari Wojtyla, Napoli Capodichino e Barcellona El Prat – Value Group rappresenta una delle realtà più grandi e strutturate in Italia ed in Europa operante in questo mercato connotato da ottime prospettive di crescita in considerazione dell’incremento stimato del traffico aereo nei prossimi anni (da circa 4 a 8 miliardi di passeggeri all’anno tra il 2024 e il 2040) e della sempre maggiore attenzione da parte delle compagnie aeree nella gestione dei propri passeggeri al materializzarsi delle IROPs.

Negli ultimi anni, la società ha registrato una crescita molto significativa raggiungendo un fatturato di circa 35 milioni di euro, anche ovviando alle difficoltà causate dalla pandemia da Covid-1, mostrando grande flessibilità e capacità di adattamento al contesto di mercato, incrementando progressivamente la propria base clienti – che ad oggi annovera compagnie aeree quali ad esempio Wizzair, Vueling, Delta Airlines, TAP Portugal, British Airways, Lufthansa, Easyjet, Turkish Airlines, compagnie ferroviarie di treni ad alta velocità e società di handling internazionali (Swissport, Airport Handling, Menzies tra le altre) – e la propria presenza nei principali aeroporti italiani – anche con layover lounges ad insegna Value Group – ed avviando con successo l’operatività in Marocco, a Malta ed in Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.