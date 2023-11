Sam Altman ha accettato di tornare ceo di OpenAI

Aspetti principali

La società ha annunciato la sua ultima mossa su X, affermando che Altman ha accettato di tornare come ceo e che la società avrà un nuovo “cda di partenza” presieduto da Bret Taylor , co-ceo di Salesforce.

Tra gli gli altri membri del cda spiccano l'ex segretario al Tesoro Larry Summers e il ceo di Quora, Adam D'Angelo.

In un post su X, Altman ha scritto che ama OpenAI e che "tutto quello che ha fatto nei giorni scorsi è stato fatto per mantenere unito questo team e per portare avanti la sua missione".

Altman ha affermato di credere che la sua decisione di unirsi a Microsoft domenica sera fosse la “migliore soluzione” per sé e per il team.

Ma con un nuovo cda e il supporto del ceo di Microsoft, Satya Nadella , Altman ha dichiarato di “non vedere l’ora di tornare” nella società e di voler far fruttare la partnership con Microsoft.

Anche il co-fondatore di OpenAI, Greg Brockman, ha annunciato il suo ritorno nell'azienda società su X, pochi giorni dopo essersi dimesso da presidente in risposta al licenziamento di Altman.

La citazione

ha deciso:potrà tornare ceo della società e potrà formare. Questa notizia potrebbe essere la parola fine a una settimana di continui colpi di scena, scatenati dall’improvviso licenziamento di Altman da parte del precedente cda dell’azienda.

Anche Nadella ha elogiato la decisione di Altman, twittando: “Siamo incoraggiati dai cambiamenti al cda di OpenAI. Crediamo che questo sia un primo passo verso una governance più stabile, ben informata ed efficace. Sam, Greg e io abbiamo parlato e concordato che hanno un ruolo chiave da svolgere insieme al team di leadership di OpenAI per garantire che l’azienda continui a prosperare e a costruire sulla sua missione. Non vediamo l’ora di consolidare la nostra forte partnership”.

Le parole di Emmett Shear

Emmett Shear, diventato ceo ad interim domenica sera, ha dichiarato di essere “profondamente soddisfatto” dell’esito, aggiungendo: “Questa è stata la soluzione migliore per tutte le parti interessate”.

Da considerare

Secondo The Verge, il nuovo cda provvisorio è stato istituito per “esaminare e nominare” un consiglio completo che potrà arrivare fino a nove membri. Si dice che Altman abbia cercato un posto nel nuovo consiglio, e anche Microsoft, il principale investitore nella società, lo abbia fatto. Inoltre, la società indagherà sul controverso licenziamento di Altman.

Sullo sfondo

Il ritorno di Altman in OpenAI conclude alcuni giorni drammatici per l’azienda creatrice di ChatGPT, che sono iniziati con il suo licenziamento inaspettato il venerdì. Il cda della società ha dichiarato che la decisione di rimuovere Altman è stata il risultato di una revisione che ha rilevato che Altman non era “costantemente franco nelle sue comunicazioni con il consiglio” e ha aggiunto che non aveva più fiducia nella “capacità di Altman di continuare a guidare OpenAI”. Qualche ora dopo, Brockman ha annunciato la sua uscita dalla società.

La decisione del cda ha incontrato una forte opposizione dai principali investitori di OpenAI, che hanno cercato di intervenire e reintegrare Altman, ma domenica il consiglio ha scelto l’ex ceo di Twitch, Emmett Schear, come ceo ad interim. Con i suoi oltre 10 miliardi di dollari di investimento in OpenAI, Microsoft è intervenuta e ha assunto Altman e Brockman per guidare il suo team interno di ricerca sull’intelligenza artificiale. Lunedì, il consiglio ha affrontato una rivolta da parte dei dipendenti di OpenAI, poiché il 95% ha minacciato di dimettersi nel caso in cui Altman non fosse stato reintegrato.

