Changpeng Zhao di Binance si è dichiarato colpevole. Ma può ancora contare su un patrimonio multimiliardario

Durante la sua continua ascesa nel mondo delle criptovalute,diceva di non essere affatto interessato alla ricchezza. “Non so davvero quale sia il mio patrimonio netto. Non mi interessa molto”, ha detto a Forbes nell’estate del 2021.

Martedì, invece, i pubblici ministeri statunitensi hanno dipinto un ritratto diverso del capo di Binance. Zhao, che si fa chiamare CZ, si è dichiarato colpevole alle accuse federali di riciclaggio di denaro, ammettendo di aver eluso le normative statunitensi e di eludere le leggi sulle sanzioni pur di riuscire a conquistare il mercato delle criptovalute che, contemporaneamente, gli ha permesso di incrementare il suo patrimonio.

Cosa rischia Changpeng Zhao di Binance

“Lo scopo della cospirazione era permettere a Binance.com… di guadagnare quote di mercato e profitto il più rapidamente possibile,” afferma la denuncia degli Stati Uniti. Zhao, oltre a dimettersi dalla carica di ceo, ha accettato di pagare 50 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia. Binance invece dovrà pagare 4,3 miliardi di dollari, una delle più grandi sanzioni mai comminate a livello aziendale. Ma non è tutto. Zhao rischia anche fino a dieci anni di prigione (tra l’altro per risolvere un altro caso presentato all’inizio di quest’anno dalla Commodity Futures Trading Commission, Zhao deve anche pagare una multa di 150 milioni di dollari).

Anche se adesso Zhao non potrà aver alcun rapporto con Binance per tre anni, tuttavia può mantenere la sua quota di maggioranza nella società. Non è un caso, quindi, se questo patteggiamento potrebbe dipingerlo come uno dei criminali condannati più ricchi del mondo, rimanendo difatti la persona più ricca nel mondo delle criptovalute.

Il patrimonio miliardario di CZ

La partecipazione stimata del 90% di Zhao in Binance, che rappresenta la stragrande maggioranza della sua fortuna, vale ora circa 15 miliardi di dollari, secondo Forbes. Una cifra in aumento rispetto ai 10,5 miliardi di dollari di aprile, quando Forbes pubblicò la lista dei miliardari mondiali del 2023. Peraltro Binance avrebbe generato entrate per oltre 3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi secondo Forbes, che ha analizzato i volumi di scambi spot e derivati ​​dell’exchange (monitorati da CoinGecko), tenendo conto anche delle presunte operazioni di spoofing o wash di Binance, che creano l’apparenza di una maggiore attività da parte dei clienti di quanto effettivamente esista (aspetto che Binance ha negato).

La forte ripresa nel mercato delle criptovalute ha fatto inevitabilmente crescere la valutazione di Binance. Il prezzo del Bitcoin, barometro del settore, è più che raddoppiato quest’anno fino a raggiungere i 36.500 dollari, grazie al rally dei mercati delle criptovalute in seguito all’implosione di FTX. Le azioni di Coinbase, concorrente di Binance, sono più che triplicate dall’inizio di gennaio. Complessivamente, quest’anno il valore di mercato delle principali criptovalute è cresciuto di 600 miliardi di dollari.

Nonostante i venti favorevoli nel mondo delle criptovalute, Binance ora si trova ad affrontare una situazione nuova e surreale, in cui un monitor di conformità indipendente supervisionerà la sua attività per tre anni e riporterà i suoi risultati al governo degli Stati Uniti. Tali vincoli potrebbero ostacolare le entrate di Binance, minacciando la sua posizione di principale exchange di criptovalute a livello globale.

“La loro influenza e quota di mercato diminuiranno precipitosamente”, afferma Mike Alfred, un investitore di criptovalute e critico di lunga data di Zhao e Binance. “Il mondo in cui Binance stava vincendo e guadagnando quote di mercato era la dimostrazione che se c’era un potenziale profitto ed era alla portata di CZ si sarebbe fatto di tutto in qualsiasi modo e momento”.

La quota di mercato di Binance

La capacità di Binance di mantenere la propria quota di mercato come exchange di criptovalute determinerà la direzione della fortuna di Zhao. Binance ha facilitato il 32% delle operazioni spot e il 50% delle operazioni su derivati ​​nel mese di ottobre, secondo un rapporto di CCData, sebbene la sua quota nei mercati spot sia diminuita per otto mesi consecutivi, secondo il rapporto.

In alternativa, il patteggiamento di martedì potrebbe aiutare Binance a rimuovere quella nube grigia che incombeva sulla sua testa, afferma Owen Lau, analista di criptovalute e scambi finanziari presso Oppenheimer & Co. “Le persone preoccupate dai pubblici ministeri hanno già lasciato [Binance]. L’annuncio di oggi dà loro il conforto di poter tornare”, ha detto Lau martedì. “Per me, potrebbe avere qualche effetto positivo su Binance. Il potenziale crack – ovvero che Binance potesse diventare un business morto – non si è verificato. Sono ancora operativi”.

Richard Teng, il nuovo ceo di Binance, insiste che la società è posizionata in un’ottica di crescita futura. “I fondamenti della nostra attività sono MOLTO forti”, ha affermato in un tweet .Da quando è stata diffusa la notizia del patteggiamento, Binance ha registrato un deflusso netto di circa 956 milioni di dollari su Ethereum, sebbene le sue partecipazioni totali in criptovalute rimangano superiori a 65 miliardi di dollari, secondo il sito di monitoraggio Nansen. “Al momento in cui scrivo, i prelievi continuano e non stiamo assistendo a un esodo di massa di fondi”, ha twittato Nansen questa mattina.

Come parte dell’accordo con il DOJ, un monitor di conformità indipendente esaminerà Binance. Di conseguenza, l’exchange dissanguerà i clienti poiché rimarrà indietro rispetto ai concorrenti più agili, prevede Alfred. “Se scorressi l’elenco delle cose che devono essere risolte su Binance, sarebbe un elenco letteralmente lungo migliaia di punti”, afferma Alfred. “Altre iniziative che stanno nascendo e che sono più orientate alla crescita prenderanno parte”.

La storia di come Zhao ha fondato Binance

Zhao, programmatore di formazione, ha fondato Binance nel 2017 con una crowdsale da 15 milioni di dollari. Fin dai suoi esordi, Binance è stato favorito dai trader e dagli sviluppatori di criptovalute per la sua velocità di esecuzione e i nuovi prodotti. La tolleranza di Zhao per il rischio e l’approccio sfacciato hanno alimentato la crescita dell’azienda, ma hanno anche messo Binance sul radar delle autorità e dei regolatori finanziari. “Ovunque mi siederò, sarà l’ufficio di Binance”, ha detto tristemente a Coindesk nel 2020.

Zhao, seguito da un piccolo gruppo di leali collaboratori, ha girovagato per diverse mete: Cina, Singapore e Malta. Poi a, causa delle pressioni normative, è stato costretto a spostarsi. Binance, peraltro, ha cercato di stabilire una base europea a Londra, prima di essere respinta dai regolatori e accusata di frode da parte dei partner. Zhao si è trasferito alla fine negli Emirati Arabi Uniti. Vive infatti a Dubai dal 2021. La crescita dell’azienda ha permesso a Zhao di adottare uno stile di vita molto lussuoso. Utilizzando entità offshore controllate dal suo vice di lunga data Heina Chen, Zhao ha speso 55 milioni di dollari per un jet privato, 11 milioni per uno yacht, ha distribuito 62.5 milioni su uno dei suoi conti bancari personali e ha indirizzato altri 178 milioni a due società singaporeane controllate da Zhao e Chen, secondo la Securities and Exchange Commission, che ha presentato accuse contro Zhao e Binance a giugno. La SEC ha sostenuto che Binance ha venduto titoli non registrati ai clienti statunitensi (Zhao e Binance negano le accuse e continuano a combattere contro le accuse della SEC, che sono separate da quelle risolte questa settimana). Il possibile futuro ritorno di Zhao

Il patrimonio netto di 15 miliardi di dollari di Zhao stimato da Forbes non include un portafoglio di investimenti personali. Potrebbe inoltre averne averne uno del valore di diversi miliardi di dollari, a seconda di quanti profitti registrati da Binance ha accumulato per sé nel corso degli anni. In precedenza aveva dichiarato a Forbes di possedere circa 1.400 Bitcoin, che attualmente valgono circa 36 milioni di dollari.

Secondo il patteggiamento, Zhao potrebbe persino organizzare un ritorno alla leadership di Binance dopo il periodo di tre anni di supervisione della società da parte di un osservatore di conformità indipendente. Nel frattempo, Zhao prevede di “fare qualche investimento passivo” in criptovalute, intelligenza artificiale e biotecnologia, ha detto in un tweet martedì. Zhao aveva precedentemente dichiarato a Forbes che intendeva donare tra il 90% e il 99% della sua ricchezza in favore di cause di beneficenza. “Se tutto va bene, prima o poi”, aveva detto Zhao. Nel suo recente tweet però non ha menzionato alcuna donazione di beneficenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.