Appuntamento con il futuro grazie a Shape Next Summit, l’evento che celebra l’innovazione nel settore food

Uno sguardo sul futuro del panorama food con Shape Next Summit

Martedì 28 Novembre, a partire dalle 8:30, presso il prestigioso Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, si terrà, l’evento che celebra l’innovazione nel settore food, food retail e food tech, con l’obiettivo di connettere l’ecosistema con potenziali investitori.

All’interno di un contesto evolutivo che vede sempre di più il settore del food come punto di ricerca, progresso e innovazione, Appetite for Disruption, think-thank e piattaforma di consulenza purpose-driven dedicata alla crescita del settore food, food retail e food tech torna con il secondo appuntamento, Shape Next Summit. Un evento dal profumo internazionale che mira a far incontrare i leader di settore per condividere esperienze e scenari di sviluppo, discutere le tematiche strategiche chiave per la crescita dell’industria, in Italia e all’estero. L’obiettivo è quello di fornire momenti di discussioni, spunti

L’evento, che si svolgerà presso Palazzo Castiglioni e di cui Forbes Italia è media partners, sarà un momento soprattutto di riflessione e di creazione per un solido ecosistema volto a riunire i principali attori del settore insieme a chi desidera investire nel food, food retail e food tech, e a sviluppare nuovi modelli di business. Ma non è tutto. Perché la location scelta per l’evento sarà arricchita anche da un’area espositiva dove tutti i partecipanti avranno modo di approfondire le ultime novità del settore incontrando alcune delle realtà partner: Soul-K, MINT, Soplaya, Brainpull, Axon, Deliverect e Jobtech.

Gli ospiti dell’evento

A moderare il panel di Investment Ecosystem troveremo anche Fiorenza Lipparini, che di recente ha assunto il ruolo di direttrice generale di Milano&Partners. Professionista nel settore dell’impatto sociale, in particolare sui temi di misurazione e valutazione di politiche e programmi di innovazione sociale e digitale, condurrà un dibattito mettendo in campo creatività ed esperienza internazionale.

Durante tutto il corso dell’evento si avrà, inoltre, la possibilità di incontrare e ascoltare i consigli di numerosi ospiti, tra cui:

Barbara vita, head of innovation beyond the core di Nestlé Italia

Andrea bello, innovation director di Lavazza

Stefania criveller, general corporate manager di Cigierre

Dario giudici, founder & ceo di Mamacrowd

Annamaria tartaglia, founder e board member di Angels4women

Fabio mondini de focatiis, founding partner di Growth Capital

Francesco cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance

Matteo giannobi, partner di Pirola Corporate Finance

Luca foresti, ceo di Centro Medico Santagostino

Roberto calugi, direttore generale di Fipe

Domingo Iudice, chairman, co-founder & marketing director di Pescaria

Marco Campagna, direttore innovazione e strategia di CIRFOOD

Davide Sanzi, general manager di Soul-K

Ilario Colarossi, general manager di Deliverect

Mauro Germani, co-founder & ceo di Soplaya

Matteo Figura, director foodservice Italy di Circana

Camilla Rocca, giornalista moderatrice di Capital Italia, Vanity Fair, Il Giornale e la Repubblica

