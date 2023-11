Smart city e smart land: la gestione intelligente di un territorio al centro dell’evento di Ntt Data e Forbes

Ilsaranno al centro del prossimo evento organizzato dain partnership con Forbes Italia. L’incontro, dal titolo Smart Land in Emilia Romagna: la collaborazione tra aziende e istituzioni per la gestione intelligente del territorio, si terrà presso ilin via Larga, 8 Bologna e vedrà la partecipazione di istituzioni locali, aziende e protagonisti del settore che approfondiranno un tema che nei prossimi anni sarà centrale per ogni sviluppo economico del territorio.

Trasformare un territorio in “smart land” implica infatti adottare una serie di strategie di ottimizzazione delle risorse locali e favorire una integrazione efficace delle tecnologie per migliorare la qualità della vita, l’efficienza operativa e la sostenibilità. Questo processo non può avvenire senza il coinvolgimento attivo delle varie realtà territoriali: solo con la collaborazione sinergica tra pubblica amministrazione, aziende, università e comunità locali.

Durante l’evento, moderato da Daniel Settembre, managing editor di Forbes Italia, interverranno Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia Romagna; Raffaele Laudani, assessore al Comune di Bologna con deleghe all’urbanistica ed edilizia privata, patrimonio, progetto “Città della conoscenza e memoria democratica”, rapporti con l’università e i centri di ricerca e Luca Isetta, coo Ntt Data.

Alla tavola rotonda saranno presenti invece Carmine Artone, cio del Gruppo Hera, Mario Bocca, group cio di Unipol, Simona Tondelli, prorettrice vicaria dell’Università di Bologna, Roberto Righetti, direttore di Art-Er e Luigi Cardani, head of digital strategy & technology di Ntt Data.

