Ludovico Diaz è il nuovo ceo di NTT Data Italia

Novità in casa NTT Data. La multinazionale leader nel settore della consulenza e dei servizi IT, ha annunciato la nomina di Ludovico Diaz a ceo di NTT Data Italia, che subentra così a Miyuki Ide, già chief operating officer EMEAL di NTT Data e consigliera d’amministrazione, nominata ad interim lo scorso marzo al posto di Walter Ruffinoni, che ha guidato la filiale italiana per oltre dieci anni.

“Sono orgoglioso di ritornare all’interno del team di NTT Data, che in questi anni ha saputo distinguersi sul mercato come uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e gestione dei Servizi Digitali”, ha dichiarato in una nota Ludovico Diaz, nuovo ceo di NTT Data Italia. “Stiamo sperimentando un momento di discontinuità unico e sorprendente, in cui le nuove tecnologie promettono e permettono di migliorare profondamente il modo di fare business delle aziende e lo stile di vita degli individui. Mai come ora è importante essere a fianco dei clienti per aiutarli in questo percorso di trasformazione e noi lo faremo con un modello e un approccio consulenziale che mira a condividere esperienze che stiamo vivendo al nostro interno applicate ai nostri processi operativi, permettendoci così di offrire loro nuove opportunità. Viviamo nell’era dell’Intelligenza Artificiale, dove però opportunità deve sempre fare rima con responsabilità, affinché nessuno resti indietro. Il nostro compito sarà guidare questo cambiamento esponenziale e irreversibile, affinché garantisca accelerazione al business, valorizzando sempre il ruolo delle persone e arricchendone le competenze”, ha aggiunto.

NTT Data, chi è Ludovico Diaz

Con una formazione scientifica e umanistica, dato che si è laureato in matematica presso l’Università degli studi di Padova e contemporaneamente ha studiato pianoforte e corno francese al Conservatorio di Verona– Ludovico Diaz ha sempre creduto nella sinergia tra arte e scienza, dove pensiero creativo e analitico si incontrano, e si è sempre impegnato per coniugare etica e innovazione, sia nell’ambito dei processi aziendali sia nello sviluppo di nuove tecnologie.

A livello professionale, vanta una conoscenza approfondita dell’azienda: nel 2000 infatti ha partecipato alla fondazione di VPWeb, poi diventata Value Team, società che nel 2011 entra a far parte della multinazionale giapponese. Successivamente, dopo alcuni anni in Italia, periodo in cui ha ricoperto ruoli sempre di maggior rilievo come consulente e responsabile delle relazioni presso alcuni dei principali clienti, nel 2010 è diventato ceo della filiale turca del gruppo, ruolo che ha ricoperto per quattro anni. Nel 2014 ha assunto la responsabilità di ceo di Selecta Digital Services, che contribuisce a trasformare da azienda industriale a Data Tech Company. Nel 2022, a completamento del percorso di trasformazione, ha accompagna Selecta alla fusione con Datlas. Operazione che ha portato alla nascita di Datlas Group, unico player italiano a operare nell’ambito dei processi di customer interaction outbound e inbound.

