Come Agicap sta rivoluzionando la gestione delle spese aziendali con la nuova funzione Agicap Spend Management

Verso il futuro della pianificazione finanziaria

All’interno di un quadro economico afflitto dall’aumento dei tassi di interesse e da una sempre più pressante incertezza sul futuro, le imprese sono spinte a perseguire strategie che consentano loro una gestione dei flussi di cassa efficiente e in grado di prevenire crisi di liquidità. Ed è proprio il movimento ascendente verso una rendicontazione più precisa dei costi e un maggior controllo delle spese il processo che ha permesso ad Agicap di lanciare un nuovo tool:

Agicap Spend Management è la nuova funzionalità di Agicap, multinazionale francese, presente in Italia dal 2021, specializzata nello sviluppo di software per la gestione della tesoreria aziendale.

Intuitiva e semplificativa, questa soluzione è pensata per semplificare, centralizzare e velocizzare l’intero processo di gestione delle spese aziendali con carta, che spesso nelle imprese risulta ancora poco efficiente, ma che rappresenta un’attività fondamentale per mantenere il pieno controllo sulle uscite aziendali. “Lo Spend Management nasce come un’estensione del nostro software principale, Agicap, e rappresenta l’opportunità di creare una sinergia capace di digitalizzare uno degli aspetti più critici dell’operatività nei reparti amministrativi e finanziari delle aziende”, ci racconta Davide Pugliese, responsabile clienti di Agicap, e continua: “Questo tool semplifica in modo netto il lavoro del comparto finanziario consentendo una migliore gestione delle spese aziendali”.

Grazie ad Agicap Spend Management, infatti, l’attività di gestione delle spese con carte aziendali è resa automatica in tutte le sue fasi, eliminando i compiti ripetitivi e le fonti di errore: dall’emissione di carte di debito per i dipendenti alla rendicontazione degli esborsi sostenuti, fino all’aggregazione dei dati relativi alle spese, con la possibilità di scaricarli in un unico file per semplificare le registrazioni in contabilità. Oltre a un maggior controllo delle spese, le aziende che ne usufruiscono beneficiano di altri vantaggi, tra cui una rendicontazione dei costi più precisa, una conseguente riduzione del carico di lavoro e la possibilità di individuare con facilità tutte le spese su cui è possibile il recupero dell’Iva.

La soluzione permette, inoltre, la creazione e l’erogazione di diverse tipologie di carte – monouso, fisiche o virtuali – che forniscono ulteriore autonomia e piena flessibilità, e mantengono centralizzate tutte le spese suddivise per singolo dipendente. Agicap Spend Management abbatte così la barriera degli scontrini saltuari dando la possibilità al comparto amministrativo di essere automaticamente informato di un determinato pagamento. Quest’ultimo dovrà solo far partire un promemoria per il dipendente, in modo da ricordargli di caricare l’apposito giustificativo. Informazione che può essere facilmente trasmessa utilizzando un comune smartphone: “In questo modo il vantaggio nell’utilizzare Agicap Spend Management passa anche dal dipendente che non sarà più tenuto, come avviene ancora in molte realtà, ad anticipare specifiche spese di lavoro”. Ci spiega Davide.

Inoltre, l’uso gratuito del tool attraverso cui i direttori finanziari hanno facilmente accesso a tutte le spese eseguite dai dipendenti, va a inserirsi in un quadro strategico ben più ampio che colloca Agicap nella visione comune di accompagnare le imprese nell’ottimizzazione e nella digitalizzazione della gestione della propria tesoreria: “Stabilità, efficienza e semplificazione sono i valori che differenziano Agicap in Europa e soprattutto in Italia”.

Agicap va così a supportare la direzione operativa e la pianificazione futura delle imprese, e si posiziona come sostenitore della cassa come strumento di gestione del business.

