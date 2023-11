Questa ragazza under 30 aiuta le imprese europee ad affermarsi negli Usa

Articolo tratto dal numero di novembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Nel 2021 il nostro export verso gli Stati Uniti ha toccato i 49 miliardi di euro, con una crescita del 16,5% sul 2020. Un dato che testimonia come gli Stati Uniti, in particolare New York, siano ancora un sogno per tanti manager italiani e ritagliarsi uno spazio nel mercato americano è ancora il sogno di molte aziende.

ExportUsa: alla guida l’under 30 Astra Pagliai

A guidare una delle realtà che più si occupano di creare un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti è l’under 30 Astra Pagliai, direttore operativo di ExportUsa. “Il mio viaggio nella società è cominciato circa sette anni fa, grazie a una fortuita serie di coincidenze”, spiega.

“Entrata nel team, ho subito percepito l’eccezionale potenziale di crescita che l’azienda offriva”. Fondata da Lucio Miranda e Muriel Nussbaumer, la società di consulenza, che vanta più di 20 anni di esperienza negli Usa, è specializzata nell’offrire a imprenditori e aziende italiane, europee ed extra-europee tutti i servizi necessari per avviare il proprio business negli Stati Uniti.

Astra ne è diventata direttore operativo a 26 anni e, complice una formazione che spazia dalla psicologia al marketing, acquisita frequentando università italiane e americane come l’Alma Mater di Bologna, la Cornell University di New York e l’Harvard Business School, in due anni ha portato l’azienda al +30% del fatturato. “Sono convinta che una strategia ben articolata e un costante impegno da parte di tutto il team possano fare la differenza”, spiega.

Il ruolo di direttore operativo è camaleontico, prosegue Astra. “Inoltre, varia in base alla natura e alle esigenze dell’azienda. Ogni giorno il mio obiettivo è assicurare che ciascun componente dell’organico aziendale funzioni alla perfezione. Nella complessità del nostro lavoro, ogni dettaglio conta”.

“New York non è solo un’aspirazione per molti manager”

Da piccola, Astra aspirava a viaggiare, esplorare e conoscere. La sua innata curiosità e il desiderio insaziabile di sapere l’hanno portata negli Stati Uniti. “New York non è solo un’aspirazione per molti manager, ma rappresenta il cuore dell’economia globale. L’opportunità di espandere il proprio business in questo contesto dinamico e multiculturale è vista come un passo significativo verso il successo e il consolidamento della propria presenza sul mercato internazionale”.

Concepto Nyc, la prima agenzia di comunicazione italiana specializzata in Usa

Nel 2022, dall’expertise di ExportUsa è nata Concepto Nyc, la prima agenzia di comunicazione italiana specializzata sul mercato americano. “Ci siamo resi conto che la moltitudine dei clienti che ci sceglie ha anche bisogno di creare la propria brand identity per il mercato americano. Da un lato ExportUsa si occupa di tutti gli aspetti gestionali, amministrativi e burocratici, dall’altro Concepto Nyc enfatizza il versante creativo, ponendosi come mediatore culturale e assicurando alle aziende una strategia di espansione mirata”.

In altre parole, un dipartimento di branding fondato per colmare il gap tra l’eccellenza europea e le aspettative dei consumatori americani.

Progetti futuri

C’è una frase che Astra ripete continuamente al suo team: “In America people buy from people they like”, ovvero “In America la gente acquista dalla gente che le piace”. Qui, precisa la manager, il successo non si misura solo in termini di vendite, ma anche in base alla capacità di creare e mantenere relazioni autentiche e durature con i consumatori.

Le aziende che operano negli Stati Uniti devono saper parlare la lingua dei clienti americani, fatta non solo di parole, ma anche di valori, aspettative e desideri. “È un incontro culturale che va oltre il semplice scambio commerciale”.

E per il futuro? “L’aspirazione è quella di ampliare notevolmente la portata di ExportUsa e Concepto Nyc. Abbiamo due importantissime novità, che al momento non possiamo rendere pubbliche. Vogliamo diventare il punto di riferimento per tutte le aziende italiane che vogliono distinguersi sul mercato statunitense”.

