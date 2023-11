Dal business travel al segmento leisure: la nuova strategia di Bwh Hotels Italia

Articolo tratto dal numero di novembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Le condizioni di mercato lo scorso anno sono state favorevoli per il settore alberghiero. Dopo la pandemia, si è assistito a un ritorno di visitatori provenienti da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti. Sono le parole di Sara Digiesi, chief executive officer di Bwh Hotels Italia, che oggi rappresenta il gruppo a livello globale nel Sustainability Leadership Council di Gbta come unica italiana e nel Planet Committee di Sha-Sustainable Hospitality Alliance.

Un network di 170 hotel in Italia

“Grazie al nostro network di 170 hotel in Italia”, prosegue, “gli equilibri di portafoglio hanno consentito di mantenere i numeri del 2022. Forte il ritorno degli Usa, ma anche l’Europa è cresciuta, in alcuni periodi. Lo stesso vale per Asia e Medio Oriente”. Da una ricerca di febbraio, affidata a Bva Doxa, emerge che in Italia il brand Best Western è il secondo marchio per awareness globale. In termini di experience, quello che i viaggiatori apprezzano di più sono l’accoglienza e la posizione strategica. Fattori che, dopo un 2022 chiuso a circa 320 milioni di euro di fatturato, contribuiranno a determinare una crescita del 20-25% nell’anno in corso.

L’apertura verso il segmento leisure

Il gruppo, già noto per il business travel, si sta velocemente consolidando anche nel segmento leisure: “La pandemia ha sicuramente cambiato il modo in cui concepiamo il viaggio. Se da un lato siamo sempre più connessi, complice lo smart working, dall’altro abbiamo altre esigenze di spazio e durata del soggiorno. Quello settimanale, ad esempio, oggi si estende anche al weekend, e ciò richiede servizi alberghieri che carantiscano efficienza, connessione internet e rivisitazione degli spazi comuni”, spiega Digiesi, che da 12 anni guida anche le attività esg del gruppo.

La sostenibilità ambientale e sociale come asset strategico

“Bwh Hotels Italia fa della sostenibilità ambientale e sociale un asset strategico su cui investe in modo costante. L’impegno da oltre dieci anni si concretizza con Stay for the Planet e Stay Plasticless oltre che, in ambito sociale, attraverso progetti di inclusione, valorizzazione delle persone e rafforzamento delle relazioni con le comunità locali. A tal proposito, il prossimo anno avvieremo un progetto per sensibilizzare su centralità delle persone, valorizzazione dei talenti e importanza della formazione costante per tutte le funzioni operative in hotel, in partnership con una piattaforma di welfare”.

La recente apertura a Malta

Intanto, di recente, il gruppo è sbarcato a Malta, con una struttura di nuova costruzione con 170 camere. “Si arricchisce così la nostra offerta sul Mediterraneo, anche per la parte eventi. In generale, però, per mantenere competitiva l’offerta italiana rispetto a quella estera occorre riqualificare l’offerta leisure di casa nostra. Per il 2024 non prevediamo una contrazione per il business travel e guardiamo al mercato domestico, perché l’Italia si appresta, dal prossimo anno, a ospitare tantissimi eventi”.

