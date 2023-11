Chi sono i piloti più pagati della Formula 1. Verstappen stravince anche fuori dalla pista

Poche soprese, tante conferme, talvolta un po’ di noia, ma un business in continuo aumento. La stagione 2023 disi è chiusa la scorsa domenica, con l’ennesima vittoria di, uomo di copertina di un 2023 in cui ha frantumato diversi record: dai 19 trionfi su 22 gare (quattro in più della scorsa stagione) ai 290 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore e compagno di squadra Sergio Perez (quasi il doppio rispetto al precedente record di 155 punti rifilati da Sebastian Vettel nel 2013). Il tre volte campione del mondo – titolo già conquistato addirittura il 7 ottobre – ha difatti doppiato i 285 punti conquistati dallo stesso Perez. Dimostrazione di una superiorità per certi versi stancante in termini di spettacolo, ma molto redditizia.

Verstappen era uno dei cinque under 25 nella lista 2023 di Forbes degli sportivi più pagati al mondo – pubblicata prima del suo 26esimo compleanno – ed è anche il pilota di Formula 1 più pagato, con 70 milioni di dollari. Cifra, peraltro, che non tiene conto delle sponsorizzazioni e che potrebbe aumentare già il prossimo anno, dato che l’olandese riceverà un aumento in base al contratto quinquennale firmato nel 2022 con la Red Bull.

I piloti di Formula 1 più pagati

Nonostante una stagione per niente esaltante, è Lewis Hamilton a guadagnare il secondo gradino del podio dei piloti di Formula 1 più pagati, grazie a uno stipendio di 55 milioni di dollari. Tra l’altro, lo scorso agosto il pilota inglese ha rinnovato per altri due anni il contratto con la Mercedes (compresa la stagione 2025), ponendo fine alle indiscrezioni su un suo possibile approdo in Ferrari.

Chiudendo il podio, troviamo l’immortale Fernando Alonso, con 34 milioni di dollari. Il 42enne, alla sua prima stagione con l’Aston Martin, ha chiuso la classifica piloti al quarto posto, dietro lo stesso Hamilton. Una curiosità: di recente ha dichiarato a GQ España che gli piacerebbe tornare a gareggiare nel rally dopo essersi ritirato dalla Formula 1. I due piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono al quinto e al settimo posto, con 19 e 14 milioni di dollari.

La top 10

Di seguito la classifica dei dieci piloti di F1 più pagati. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

Max Verstappen (Red Bull): 70 milioni Lewis Hamilton (Mercedes): 55 milioni Fernando Alonso (Aston Martin): 34 milioni Sergio Perez (Red Bull): 26 milioni Charles Leclerc (Ferrari): 19 milioni Lando Norris (McLaren): 15 milioni Carlos Sainz (Ferrari) 14 milioni George Russel (Mercedes): 9 milioni Pierre Gasly (Alpine): 8 milioni Oscar Piastri (McLaren): 8 milioni

Aumenta il fatturato dei team

Guardando invece agli introiti dei team, a luglio Forbes ha stimato che quest’anno i dieci team di Formula 1 dovrebbero registrare un fatturato medio di 380 milioni di dollari: quasi il doppio dei 220 milioni del 2018. Una crescita dovuta anche alla creazione di format nuovi che hanno permesso di attirare sempre più fan, come la serie Netflix Drive to Survive.

C’è anche da dire che nel 2021 è stato imposto alle scuderie un limite alle spese – per il 2023 era meno di 140 milioni di dollari – per garantire un maggior equilibrio tra le grandi potenze, come Ferrari, Mercedes e Red Bull, e le squadre più piccole, come Alfa Romeo e Haas. Limite che, come abbiamo visto, non ha ancora toccato però gli stipendi dei piloti. Almeno per ora.

