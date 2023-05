Cristiano Ronaldo il più ricco, Serena Williams l’unica donna: chi sono i 50 sportivi più pagati del mondo

(Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Non solo calcio

Otto sport rappresentati, quindici nazioni diverse, quasi tre miliardi e mezzo di dollari di incassi totali. Sono tanti i numeri da analizzare nella classifica dei 50 sportivi più pagati dell’anno stilata da Forbes. A guidarla, tanto per cambiare, ci sono i due calciatori che hanno dominato la scena negli ultimi 15 anni, Cristiano Ronaldo , seguiti dal fuoriclasse francese

A guardare la classifica completa però si evince come non sia il calcio a farla da padrona. Lo sport maggiormente rappresentato è infatti il basket, e nello specifico la lega statunitense della NBA, con 15 atleti. Colpisce l’exploit del golf, con dodici giocatori presenti in lista, quattro volte tanto quelli dello scorso anno.

Le cifre

Negli ultimi dodici mesi i 50 atleti più pagati hanno incassato complessivamente 3,44 miliardi di dollari, il 16% in più dello scorso anno. La cifra si compone di 2,36 miliardi di incassi dovuti alle prestazioni sportive (stipendi, bonus e premi in denaro) e di 1,08 miliardi derivanti invece da sponsorizzazioni, licenze e altre attività commerciali degli atleti.

Nuove stelle e vecchi maestri

L’età media dei 50 atleti è di 33 anni. Il più giovane della classifica è il 22enne calciatore del Manchester City Herling Haaland, in 32esima posizione, mentre il più vecchio è il golfista Phil Mickelson, di 52 anni, che occupa il settimo posto.

Tre gli atleti presenti in classifica nonostante non siano più in attività: i due maestri della racchetta Roger Federer e Serena Williams e l’ex star del football americano Tom Brady. La tennista è anche l’unica atleta donna presente nella lista, alla 49esima posizione.

La classifica

Di seguito la classifica completa dei 50 atleti più pagati al mondo.

Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 136 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 90 milioni

Sport: calcio

2 | Lionel Messi

Guadagni totali: 130 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 65 milioni

Sport: calcio

3 | Kylian Mbappè

Guadagni totali: 120 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: calcio

4 | LeBron James

Guadagni totali: 119,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 75 milioni

Sport: basket

5 | Canelo Alvarez

Guadagni totali: 110 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: pugilato

6 | Dustin Johnson

Guadagni totali: 107 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 102 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

Sport: golf

7 | Phil Mickelson

Guadagni totali: 106 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 104 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

Sport: golf

8 | Stephen Curry

Guadagni totali: 100,4 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 48,4 milioni

Guadagni fuori dal campo: 52 milioni

Sport: basket

9 | Roger Federer

Guadagni totali: 95,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 95 milioni

Sport: tennis

10 | Kevin Durant

Guadagni totali: 89,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

Sport: basket

11 | Giannis Antetokounmpo

Guadagni totali: 87,6 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 42,6 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

Sport: basket

12 | Neymar (a pari merito con Russel Wilson)

Guadagni totali: 85 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 50 milioni

Guadagni fuori dal campo: 35 milioni

Sport: calcio

12 | Russel Wilson (a pari merito con Neymar)

Guadagni totali: 85 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 72 milioni

Guadagni fuori dal campo: 13 milioni

Sport: football americano

14 | Russel Westbrook

Guadagni totali: 82,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 47,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 35 milioni

Sport: basket

15 | Rory McIlroy

Guadagni totali: 80,8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 40,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 40 milioni

Sport: golf

16 | Tiger Woods

Guadagni totali: 75,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 15,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

Sport: golf

17 | Cameron Smith

Guadagni totali: 73 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 67 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6 milioni

Sport: golf

18 | Brook Koepka

Guadagni totali: 72 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 66 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6 milioni

Sport: golf

19 | Kyler Murray

Guadagni totali: 70,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 67 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3,5 milioni

Sport: football americano

20 | Bryson De Chambeau

Guadagni totali: 69 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 68 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1 milioni

Sport: golf

21 | Lewis Hamilton

Guadagni totali: 65 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 55 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: F1

22 | Max Verstappen

Guadagni totali: 64 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 60 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

Sport: F1

23 | Klay Thompson

Guadagni totali: 60,9 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 40,9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: basket

24 | Patrick Mahomes

Guadagni totali: 59,3 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 39,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: football americano

25 | Damian Lillard

Guadagni totali: 58,6 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 42,6 milioni

Guadagni fuori dal campo: 16 milioni

Sport: basket

26 | Max Schezer

Guadagni totali: 56,7 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 55,7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1 milioni

Sport: baseball

27 | James Harden

Guadagni totali: 55,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 33,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 22 milioni

Sport: basket

28 | Anthony Joshua (a pari merito con altri tre)

Guadagni totali: 53 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 50 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3 milioni

Sport: pugilato

28 | Jon Rahm (a pari merito con altri tre)

Guadagni totali: 53 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 28 milioni

Guadagni fuori dal campo: 25 milioni

Sport: golf

28 | Aaron Rodgers (a pari merito con altri tre)

Guadagni totali: 53 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 42 milioni

Guadagni fuori dal campo: 11 milioni

Sport: football americano

28 | Mohamed Salah (a pari merito con altri tre)

Guadagni totali: 53 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni

Sport: calcio

32 | Erling Haaland (a pari merito con Patrizio Reed)

Guadagni totali: 52 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 40 milioni

Guadagni fuori dal campo: 12 milioni

Sport: calcio

32 | Patrick Reed (a pari merito con Herling Haaland)

Guadagni totali: 52 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 49 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3 milioni

Sport: golf

34 | Paul George

Guadagni totali: 51,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 42,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 9 milioni

Sport: basket

35 | Kawhi Leonard

Guadagni totali: 50,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 42,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

Sport: basket

36 | Bradley Beal

Guadagni totali: 49,8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 43,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6,5 milioni

Sport: basket

37 | Derek Carr

Guadagni totali: 48,9 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 45,9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3 milioni

Sport: football americano

38 | Orlando Brown Jr.

Guadagni totali: 48,6 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 48,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0,1 milioni

Sport: football americano

39 | Aaron Donald

Guadagni totali: 48,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

Sport: football americano

40 | Anthony Davis

Guadagni totali: 48 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 38 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: basket

41 | Jimmy Butler (a pari merito con Giovanni Muro)

Guadagni totali: 47,8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 37,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: basket

41 | John Wall (a pari merito con Jimmy Butler)

Guadagni totali: 47,8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 47,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0,5 milioni

Sport: basket

43 | Jordan Spieth

Guadagni totali: 47,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 17,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 30 milioni

Sport: golf

44 | Luka Doncic

Guadagni totali: 47,2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 37,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: basket

45 | Scottie Scheffler

Guadagni totali: 47,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 32,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 15 milioni

Sport: golf

46 | Sergio Garcia (a pari merito con Dak Prescott)

Guadagni totali: 46 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 43 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3 milioni

Sport: golf

46 | Dak Prescott (a pari merito con Sergio Garcia)

Guadagni totali: 46 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 31 milioni

Guadagni fuori dal campo: 15 milioni

Sport: football americano

48 | Deshaun Watson

Guadagni totali: 45,8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 45,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0,5 milioni

Sport: football americano

49 | Serena Williams

Guadagni totali: 45,3 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

Sport: tennis

50 | Tom Brady

Guadagni totali: 45,2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 1,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 44 milioni

Sport: football americano

