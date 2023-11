Virgin Atlantic ha completato il primo volo transatlantico alimentato al 100% da carburante green

È una notizia che potrebbe significare molto per il settore dell’aviazione:ha lanciato il primo volo commerciale transatlantico alimentato al 100% da carburante per aviazione sostenibile (Saf). Il voloè partito dall’Aeroporto Internazionale di Londra Heathrow ed è atterrato all’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy. Il carburante utilizzato è stato ottenuto da grassi di scarto e biomasse.

Le caratteristiche del Saf

Il Saf utilizzato da Virgin Atlantic è prodotto da una miscela di “grassi di scarto, colture non alimentari, biomasse e gas di scarico industriali da processi come la produzione di acciaio”. Il Saf utilizzato su Flight100 è una miscela così composta: l’88% di Hefa (hydroprocessed esters and fatty acids) fornito da AirBP e il 12% di Sak (synthetic aromatic kerosene) fornito da Virent, una sussidiaria di Marathon Petroleum Corporation.

Come si legge nel comunicato diffuso da Virgin Atlantic, il Saf ha un ruolo significativo nella decarbonizzazione dell’aviazione a lungo raggio. Il carburante permette una riduzione fino al 70% delle emissioni di CO2, non intaccando le prestazioni del tradizionale carburante per jet. Attualmente gli standard del carburante consentono solo una miscela Saf del 50% nei motori commerciali.

L’utilizzo non diffuso deriva dalla sua disponibilità limitata e dal costo più elevato rispetto al carburante tradizionale. Secondo le stime riportate da Forbes.com, quest’anno le compagnie aeree avrebbero speso 500 milioni di dollari per il Saf: solo lo 0,2% del totale della catena di approvvigionamento di carburante nel 2023. Tuttavia, la spinta verso il Saf ha ricevuto critiche da parte di gruppi ambientalisti. Alcuni sostengono che l’industria stia cercando di fare un’opera di green washing per una forma di trasporto insostenibile.

Anche Richard Branson a bordo

Richard Branson, il fondatore miliardario di Virgin Atlantic, è stato passeggero sul volo: “Non potrei essere più orgoglioso di essere a bordo del volo Flight100 insieme alle squadre di Virgin Atlantic e ai nostri partner, che lavorano insieme per tracciare la rotta verso la decarbonizzazione dell’aviazione a lungo raggio”, ha commentato.

