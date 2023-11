Democratizzazione del dato: così Bayer Pharmaceuticals offre ai clienti un’esperienza di valore

Daniele Rabia, Head of business insights and data analytics di Bayer Pharmaceuticals Italy,

Democratizzare il dato per rispondere velocemente alle esigenze dei clienti e offrire loro un’esperienza di valore. È questo l’obiettivo che ha portato Bayer Pharmaceuticals, la divisione di Bayer che sviluppa e commercializza medicinali su prescrizione, a collaborare con

, società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering e partner Tableau.

Il progetto di data democratization

La sfida era costruire l’architettura di una Business Intelligence che valorizzasse le differenze tra aree terapeutiche, oltre a fare adottare all’azienda uno strumento completamente nuovo.

Tableau Software, già utilizzato da Bayer sia in ambito nazionale che a livello global, si è rivelata la soluzione ottimale grazie all’agilità e alla semplicità di utilizzo del tool. Con l’aiuto di Atlantic Technologies, già partner di riferimento di Bayer Italia (dal 2019), Bayer Pharmaceuticals Italia ha sviluppato la piattaforma di business intelligence in tempi record.

La soluzione di Data Analytics ha permesso di fare un passo in avanti sia nella velocità con la quale Bayer Pharmaceuticals può analizzare e interpretare i dati delle varie aree terapeutiche, sia nel rapporto con i clienti. Come spiega Daniele Rabia, Head of business insights and data analytics di Bayer Pharmaceuticals Italy, “ora possiamo personalizzare le interazioni con i nostri clienti e generare insight di valore”. E ancora: “Abbiamo dato una nuova veste grafica alla reportistica e grazie a MyAnalytics possiamo consultare facilmente le dashboard da ogni dispositivo, anche in movimento”.

I benefici ottenuti dal progetto con Atlantic Technologies

Sfruttando Tableau Software, Bayer Pharmaceuticals ha completamente riorganizzato il proprio processo di analisi. In particolare, i vantaggi derivanti dal progetto Tableau si evidenziano in tre punti principali:

la democratizzazione del dato permette oggi all’azienda di prendere decisioni informate in autonomia; è stato ridotto il manual effort per la produzione di report grazie all’aggiornamento automatico dei dati; e, per finire, un’unica applicazione racchiude tutta la reportistica.

Atlantic è stato per Bayer Pharmaceuticals un partner strategico perché ha unito le sue competenze tecniche alla conoscenza del settore Life sciences ed Healthcare e ha supportato l’azienda nell’ideazione e nell’implementazione di visualizzazioni complete e di semplice utilizzo.

A raccontare il progetto, nel video di seguito, sono Daniele Rabia, Head of business insights and data analytics e Marta Fretti, Senior Data Strategist in Bayer Pharmaceuticals.

Atlantic Technologies e l’expertise sul Pharma

Atlantic Technologies, società di consulenza ICT, parte del Gruppo Engineering, da oltre 25 anni supporta le aziende nell’implementazione di soluzioni IT grazie a partner come Salesforce, Oracle, Infor e Tableau. Atlantic punta a essere il partner di riferimento per le aziende Pharma che vogliono iniziare un percorso di trasformazione digitale.

La partnership con Tableau, iniziata nel 2014, ha reso Atlantic un partner strategico e ha permesso di sviluppare internamente soluzioni finalizzate all’analytics performance per il settore farmaceutico, come il modulo Pharma Analytics.

Pharma Analytics, sviluppato in Tableau, è il modulo di analisi ready-to-use dedicato al settore. Questa applicazione permette di integrare dati provenienti da molteplici fonti e di analizzarli automaticamente attraverso dashboard, analisi MAP-based e report predefiniti.

Inoltre, grazie a Salesforce CRM e Salesforce Health Cloud, Atlantic consente agli operatori del settore di ottenere una visione a 360 gradi del paziente, di personalizzare le esperienze e le loro cure e ottimizzare le operazioni su un’unica piattaforma.

