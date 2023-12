L’under 30 che guida un’accademia per divulgare la cultura del caffè in tutto il mondo

Articolo tratto dal numero di novembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Tokyo, Sydney, New York: nelle stesse città dove andava da piccola, per via degli innumerevoli viaggi di lavoro della mamma, oggi Antonia Trucillo torna spesso in qualità di marketing manager per l’azienda di famiglia. Nipote di Cesare Trucillo, fondatore di Caffè Trucillo, e figlia di Matteo Trucillo, attuale presidente, insieme alla sorella Andrea e al fratello Cesare Antonia rappresenta la terza generazione di una famiglia campana dedita dal 1950 alla produzione e commercializzazione di pregiate miscele di caffè, diventata una torrefazione apprezzata in 40 paesi.

Il ruolo di Antonia in azienda

Antonia è entrata in azienda nel 2015, dopo aver completato la triennale in marketing alla Iulm di Milano. “Avevo 21 anni e a spingermi a entrare nel business di famiglia sono stati da un lato il senso di responsabilità, dall’altro la paura di non esserne all’altezza”, ricorda Antonia. Oggi ricopre il ruolo di marketing manager e direttore dell’Accademia del Caffè Trucillo, nata nel 1998 per volontà della madre Fausta Colosimo, head of international markets di Caffè Trucillo.

“Se prima piangevo quando la mamma prendeva l’aereo, ora non tengo nemmeno più il conto di quante valigie faccio al mese”. Di frequente, infatti, dall’India al Brasile, da Sydney a Toronto, dopo il primo viaggio in Honduras nel 2015, Antonia esplora i paesi produttori di caffè e quelli in cui Trucillo esporta i suoi prodotti. “Quando sono in ufficio a Salerno è sempre bello, perché vivo l’azienda, le dinamiche quotidiane. Ma devo comunque sempre andare nei bar, incontrare i baristi, ascoltarne le esigenze. L’Accademia è il fulcro di tutto questo, lo spazio in cui i professionisti del settore hanno modo di formarsi e aggiornarsi con le nuove tecniche”.

L’Accademia Trucillo

Se oggi Antonia è in grado di riconoscere i chicchi migliori, è quindi anche grazie ai numerosi viaggi: “Della mia prima volta in piantagione, in Honduras, ricordo le persone. I loro sorrisi e la generosità, nonostante le difficoltà delle condizioni di vita”. L’Accademia Trucillo è oggi un progetto che la vede impegnata a 360° per divulgare la cultura del caffè di qualità attraverso un’offerta formativa rivolta ai professionisti del settore a livello internazionale. In azienda, inoltre, Antonia si occupa della qualità della materia prima: “Il caffè, come prodotto agricolo è soggetto a numerosissime variabili che possono causare difetti al chicco. I problemi possono derivare da particolari condizioni sfavorevoli a livello di agricoltura o clima. Poi c’è tutta la parte relativa alle lavorazioni e al trasporto del caffè dal paese di origine fino al luogo di tostatura”.

Coffee Lab Trucillo: laboratori di analisi interni

Negli anni 2000, il padre di Antonia ha istituito i primi Coffee Lab Trucillo, laboratori di analisi interni dove i caffè vengono costantemente sottoposti a valutazioni qualitative per singola origine e valutati sulla base delle caratteristiche organolettiche, per garantire la migliore qualità possibile del prodotto. E qui entra in gioco Antonia: “Dopo i miei frequenti viaggi di studio e ricerca, ho definito le procedure per analizzare il caffè; riceviamo un campione prima di acquistarlo, per valutarne la conformità e le caratteristiche organolettiche”.

Progetti futuri

Antonia è stata tra i più giovani Q Grader in Italia, titolo che rappresenta la massima specializzazione nel mondo della formazione del caffè. “I miei prossimi viaggi saranno in Uganda, Tanzania e Kenya. L’Africa è l’unico continente del caffè che ancora non ho visitato. Un progetto a cui tengo in modo particolare, invece, è il ‘barattolo’. una nuova veste in cui presenteremo il caffè Trucillo per il consumo domestico. Non si tratterà di un semplice prodotto, ma di un oggetto di design per la casa. A febbraio potrò dire di più”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .