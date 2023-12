Alla ricerca dell’essenzialità: la nostra selezione di panettoni artigianali per Natale 2023

Panettoni artigianali 2023, la nostra selezione

1. Tomarchio – Pasticceria Siciliana

Materie prime di altissima qualità e lunghe lievitazioni: sono queste le caratteristiche principali che quest’anno, più che mai, vengono decretate come fondamentali per la scelta del lievitato natalizio. Da Milano a Catania, il viaggio del panettone alle nostre tavole è un tripudio di note aromatiche, profumi e passione per l’innovazione. Ecco, la nostra selezione di panettoni artigianali Natale 2023.

Tomarchio, oggi sinonimo di genuinità e amore per il territorio siciliano, nella realizzazione dei propri prodotti impiega solo materie prime provenienti da piccoli produttori locali selezionati, che garantiscono freschezza e qualità. In particolare, la frutta, presente all’interno di alcune varianti del panettone, è 100% siciliana, gli oli essenziali e la vaniglia sono, invece, completamente naturali. Il risultato è un prodotto frutto di una sapiente lavorazione e di un impasto morbido lievitato naturalmente per oltre 36 ore. Tutto ciò testimonia il calore e la cura impiegata negli stabilimenti Tomarchio, in cui convivono innovazione e artigianalità. Da quest’anno, inoltre, l’impasto è ancora più soffice grazie ad una nuova ricetta con più burro e uova fresche. La versione classica del panettone viene realizzata con uva sultanina dell’Etna essiccata al sole e scorza di arancia candita 100% siciliana.

2. Pavé Milano

Il Panettone Pavé si è affermato nell’ultimo decennio come uno dei più buoni in Italia, ed è per questo che il pasticciere Giovanni Giberti ha deciso di produrlo tutto l’anno, celebrandolo come il vero e proprio dolce della città di Milano. Il Panettone milanese Classico è realizzato utilizzando farina del Mulino Bongiovanni, burro di Normandia, frutta candita, Vaniglia del Madagascar, uvette selezionate Pariani e lievito madre di settant’anni. Dal 2021 viene prodotto nel nuovo laboratorio Pavé, situato a Milano. Tutti i prodotti Pavé si caratterizzano per alta qualità, ricerca delle migliori materie prime e tecnica che unisce il sapore artigianale della pasticceria tradizionale con ispirazioni internazionali.

3. Slitti

Custodito in un’elegante confezione di latta con un disegno del frutto del cacao in rilievo, sia lucido che opaco, il Panettone Tradizionale Gran Ricetta Slitti prodotto a base di lievito madre è il frutto di una lavorazione attenta e precisa delle materie prime di qualità selezionate nel laboratorio, farcito con uva sultanina e arance candite artigianalmente. Il tutto arricchito con il pregiatissimo aroma della vaniglia bourbon, la variante di maggior qualità, a trasformarlo nel vero principe della tavola natalizia.

4. Andrea Tortora

La trama del panettone che porta la firma di Andrea Tortora è soffice e luminosa, resa autentica dall’abile impiego del lievito madre e ornata da canditi fondenti e uvette di prima qualità. I profumi del genuino burro di latteria sono avvolti dall’aroma esotico della vaniglia Bourbon e dalle note speziate degli agrumi del Sud. La cupola, dolcemente brunita e costellata di granella zuccherina e mandorle croccanti, svela l’incanto al primo assaggio.

5. Dolcemascolo

Il Panettone Artigianale di Matteo Dolcemascolo, prodotto rispettando ogni fase di produzione, richiede 72 ore di lavorazione che inizia dalla cura del lievito madre al quale vengono aggiunti la farina italiana macinata a pietra, il burro di centrifuga delle Alpi, le uova certificate da allevamenti a terra e senza antibiotici, la vaniglia naturale del Madagascar estratta a mano e i canditi di prima qualità. Ogni passo della produzione viene eseguito a mano, dal rinfresco del lievito al confezionamento. Disponibile nelle varianti classico e cioccolato, anche nel formato magnum, ai frutti di bosco, cioccolato e pera, cioccolato e lamponi e al pistacchio con crema spalmabile, il panettone non è l’unico lievitato del Natale di casa Dolcemascolo.

6. Lorenzetti

Più di 48 ore di lievitazione per un panettone realizzato con farina di grano tenero 00, burro, uvetta, recioto della Valpolicella (vino tipico della tradizione veronese), acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thun della Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao, farina di granoturco. Il panettone al Recioto Lorenzetti non è per altro alcolico, dato che il vino viene ristretto con una lavorazione a bassa temperatura in sottovuoto fino a formare una glassa che viene usata al posto del miele e senza altri zuccheri aggiunti.

7. Pannocchietti

I panettoni che portano la firma di Carmelo Pannocchietti sono frutto di un’arte culinaria che coniuga gusto e tradizione. Ogni creazione, dal panettone classico siciliano a quello al pistacchio di Bronte passando per il panettone al cioccolato di Modica, è il risultato di una selezione accurata delle materie prime e di una lievitazione lenta. L’impasto del panettone classico è soffice e dalle intense note aromatiche, mentre il panettone al pistacchio di Bronte aggiunge un tocco di golosità con i suoi pistacchi provenienti dalla celebre zona di Bronte.

8. Follador

I prodotti di Antonio Follador, che è fra i soci fondatori del Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, si riconoscono per l’impiego esclusivo di lievito madre da rinfresco, l’esperienza, l’artigianalità del processo e la creatività delle farciture, per dolci soffici, profumati e di grande qualità. All’interno del laboratorio di Pordenone, un hangar di 1.400mq dotato di tecnologie 4.0, è attiva una squadra di giovani artigiani che lavora alla ricerca di materie prime di filiera; per il Panettone da Tradizione, per esempio, scelgono uvetta australiana Sun Muscat, a bacca grande e dal colore ambrato, e un mix di frutta candita (arancia e cedro), di origine italiana, tagliata a cubetti di grosso calibro per un gusto più intenso.

9. Acetaia Giusti

Acetaia Giusti propone il suo Panettone con Aceto Balsamico di Modena IGP, un lievitato realizzato nel rispetto della tradizionale arte pasticcera milanese, ma con l’aggiunta del prodotto principe della tradizione modenese. Il protagonista principale della ricetta è l’Aceto Balsamico di Modena IGP Giusti 3 Medaglie d’Oro aggiunto nell’impasto e utilizzato per la macerazione delle uvette, che ne risultano piacevolmente aromatizzate e profumate. L’Oro Nero di Modena aggiunge inoltre la sua piacevole nota agrodolce anche sotto forma di crema di farcitura che si abbina con grande equilibrio alla fragrante morbidezza del lievitato.

10. Pistì

Tra i tanti lievitati Pistì, realizzati rigorosamente con materie prime del territorio siciliano e raffinate lavorazioni artigianali, il Natale di questo 2023 vede protagonista il panettone farcito di crema al pistacchio di Bronte, ricoperto di cioccolato fondente 70% e pistacchi di Bronte. Confezionato in un elegante incarto a mano, sua maestà il pistacchio è pronto a conquistare le tavole degli italiani nelle settimane più attese dell’inverno: che sia un dolce regalo per amici e parenti o il must-have di fine pasto.

