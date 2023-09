Dentro la nuova villa di Messi a Miami: 10 milioni di dollari per quasi 1.000 metri quadrati

Fatti principali

Messi, che ha tre figli con la modella e influencer argentina Antonela Roccuzzo , ha acquistato una proprietà di 975 metri quadrati, con otto camere da letto, nove bagni, un garage da tre auto e una piscina.

. La proprietà si trova in una strada chiusa e comprende 170 piedi di lungomare nella comunità di , dove nel 2021 l’autore e influencer acquistò una villa da , cifra record per la zona. La casa, ultramoderna, si trova su meno di mezzo acro e comprende due pontili per le barche, una spa, una sala fitness e una camera da letto principale di 140 metri quadrati.

Le tasse sulla proprietà della villa sono stimate in 83.400 dollari all’anno.

Il retroscena

è ormai perfettamente inserito a Miami. La star del calcio infatti ha recentemente acquistato una villa sul lungomare di. Secondo gli agenti immobiliari che gli hanno venduto la casa, il campione argentino ha sborsato 10,75 milioni di dollari.

All’inizio della stagione sportiva 2023/2024 Messi ha firmato con l’Inter Miami un contratto senza precedenti di due anni e mezzo che si dice valga “fino a 150 milioni di dollari in totale”, compresi lo stipendio, il bonus di ingaggio, azioni della società e accordi di condivisione dei ricavi con Apple e Adidas. Il campione argentino è stato inserito da Forbes al secondo posto dell’ultima classifica degli atleti più pagati al mondo, con un guadagno stimato di 130 milioni di dollari tra maggio 2022 e maggio 2023.

La nuova villa è solo l’ultima perla del suo impressionante portafoglio immobiliare. In Florida aveva già acquistato l’intero nono piano di Regalia, un condominio di lusso nella città di Sunny Isles Beach, sborsando 7,3 milioni di dollari. Secondo la rivista statunitense Architectural Digest, Messi ha posseduto (e potrebbe ancora possedere) una tenuta da sette milioni di euro vicino a Barcellona, un condominio da 5 milioni di dollari a Miami e una vasta proprietà con un garage da quindici auto, un teatro e una palestra nella sua città natale, Rosario, in Argentina.

Non solo Messi

Messi non è l’unica star ad aver messo radici nel sud della Florida. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Gisele Bündchen, top model ed ex moglie della leggenda del football americano Tom Brady, ha acquistato una casa a Southwest Ranches per poco più di nove milioni di dollari. La proprietà, di 7,5 acri, comprende un appartamento di 483 metri quadrati, un terreno per praticare equitazione, un laghetto per la pesca e un campo da calcio a grandezza naturale. Chad Bishop dell’agenzia immobiliare ONE Sotheby’s International Realty ha dichiarato al Wall Street Journal che la modella vorrebbe avere cavalli, galline e altri animali da fattoria. Southwest Ranches si trova a 25 miglia dal nuovo quartiere di Messi.

