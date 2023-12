“Abuso di posizione dominante”: Google perde la causa contro Epic Games

ha perso il processo controsocietà del famoso videogioco Fortnite, che l’accusava di monopolio sul mercato delle app, a scapito degli sviluppatori. A stabilirlo un tribunale in California, che ha concordato all’unanimità su tutti i punti sollevati dalla società.

La causa, avviata nel 2020, ha richiesto quattro settimane di testimonianze e quattro ore di riunione prima di arrivare a un verdetto. “Vittoria contro Google!” ha scritto su X Tim Sweeney, fondatore di Epic Games con un patrimonio netto secondo Forbes di 4,7 miliardi di dollari.

“Dopo quattro settimane di testimonianze dettagliate, i giurati si sono pronunciati contro il monopolio di Google Play su tutti i fronti. Il lavoro del tribunale sulle misure di ritorsione inizierà a gennaio. Grazie a tutti per il vostro supporto! Fortnite gratis!”.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023