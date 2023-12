Oracle crolla in Borsa: Larry Ellison perde quasi 16 miliardi di dollari

Aspetti principali

Il 12 dicembre le azioni di Oracle sono scese del 12,4% arrivando a un prezzo di 100,81 dollari. È il prezzo di chiusura più basso da ottobre e il maggiore calo giornaliero in questo millennio, superata solo dal crollo del 14% dopo i risultati del terzo trimestre a settembre.

arrivando a un prezzo di 100,81 dollari. È il prezzo di chiusura più basso da ottobre e il maggiore calo giornaliero in questo millennio, superata solo dal crollo del 14% dopo i risultati del terzo trimestre a settembre. Il rapporto sugli utili di Oracle del lunedì pomeriggio è stato “deludente”: secondo Brad Sills di Bank of America, le vendite trimestrali sono rimaste al di sotto delle stime degli analisti, con una crescita deludente nella sua unità principale di cloud computing.

di Bank of America, le vendite trimestrali sono rimaste al di sotto delle stime degli analisti, con una crescita deludente nella sua unità principale di cloud computing. Ellison, che possiede circa il 42% delle azioni di Oracle, ha visto il suo patrimonio netto diminuire di 15,6 miliardi di dollari , secondo il monitoraggio in tempo reale dei miliardari di Forbes.

, secondo il monitoraggio in tempo reale dei miliardari di Forbes. Ellison rimane la quarta persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 130,2 miliardi di dollari, anche se la sua fortuna si è ridotta significativamente da quest’estate, quando superava i 150 miliardi di dollari grazie al boom delle azioni di Oracle grazie all’entusiasmo attorno all’intelligenza artificiale.

Il dato sorprendente

Martedì 12 dicembre è stata una delle peggiori giornate per le azioni di Oracle. Il motivo? La deludente trimestrale del colosso e le conseguenze negative del calo in Borsa sul patrimonio del miliardario presidente della società, Larry Ellison.

Quest’estate, Ellison è stato per poco tempo il terzo uomo più ricco del mondo, relegando il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, fuori dai primi tre e posizionandosi dietro a Elon Musk e Bernard Arnault. Martedì, Bezos era più ricco di 40 miliardi di dollari rispetto a Ellison, poiché le azioni di Amazon e Oracle si sono mosse in direzioni opposte.

Sullo sfondo

Leader nello storage dei dati e nell’ampio settore del cloud computing, Oracle è la 31esima azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, con un valore di 276 miliardi di dollari. Ellison, 79 anni, ha dichiarato a giugno che Oracle si è affermata come “la scelta numero uno per l’esecuzione di intelligenza artificiale generativa” tramite il suo storage dati cloud e l’infrastruttura di sicurezza, ma il suo ottimismo ha faticato a tradursi in guadagni di mercato significativi. Dopo essere salite fino al 55%, le azioni di Oracle sono in crescita del 21% dall’inizio dell’anno, sottoperformando il ritorno del Nasdaq, orientato verso la tecnologia, del 40%. Ellison è un alleato dell’uomo più ricco del mondo, Musk, avendo precedentemente fatto parte del consiglio di amministrazione di Tesla.

