Svaghi, giochi di lusso e accessori per lo sport: guida al regalo perfetto

Abbonati!

Pochi resistono alla tentazione di tornare bambini, almeno durante le feste. Ecco allora una selezione di svaghi e passatempi, accessori per lo sport e divertimenti pensati per gli adulti. Selezionati da Forbes tra i migliori brand.

Colosseo Lego Armani tris Pinetti Vismara Design

1. Colosseo Lego Icons

Riprodotto fedelmente con oltre novemila mattoncini, questa epica ricostruzione cattura ogni dettaglio architettonico dell’anfiteatro simbolo della Roma imperiale. Una sfida monumentale per gli appassionati.

€ 549,99 lego.com

2. Joe gioco del tris Giorgio Armani

Legno, pelle e alabastro dai toni caldi sono i protagonisti di questo gioco tradizionale per le serate con gli amici, che diventa anche un prezioso oggetto di design. € 2.050 armani.com

3. Bowling set Pinetti

Realizzato magistralmente a mano con pregiato legno di noce canaletto, il set da bowling portatile arricchito da dettagli in pelle e finiture in ottone satinato. Un regalo sofisticato per ogni età e un pezzo forte per la casa o l’ufficio. € 1.800 pinetti.it

4. Calcio Balilla Stadium Vismara Design

Per i fan del calcetto, Vismara trasforma il pi popolare dei giochi da bar in un raffinato esempio di design italiano dai dettagli unici, dai giocatori in acciaio dorato e cromato alle palline da gioco in sughero. Prezzo su richiesta. vismara.it

Bersaglio elettronico Cofanetto con carte da gioco Dior Biliardo Louis Vuitton Armani Casa yoyo Calcio quiz Marklin locomotiva a vapore

1. Bersaglio elettronico Granboard 132

Un bersaglio elettronico regolamentare retroilluminato a led. Si collega via bluetooth a telefono, tablet o smart Tv per sfidare a freccette la community di giocatori di tutto il mondo o

allenarsi contro il computer e tenere punteggi, consultare statistiche e grafici grazie alla app Granboard. € 299 dartstore.it

2. Cofanetto con carte da gioco Dior

Era un appassionato giocatore, monsieur Dior. Questo set di carte, in un cofanetto in pelle goffrata impreziosito dal motivo Dior Oblique, raffigura la facciata della storica boutique di

30 Montaigne, un’illustrazione di Pietro Ruffo. € 1.800 dior.com

3. Biliardo Louis Vuitton

Ispirato agli storici bauli, esprime tutta la maestria artigianale della casa di moda nella lavorazione della pelle. Gli angoli dipinti a mano, i bottoni ispirati alle tradizionali borchie e le

bilie con fiori riflettono un’impeccabile cura dei dettagli. € 110.000 louisvuitton.com

4. Spin Yo-Yo Armani Casa

Un passatempo evergreen, si ispira al mondo della natura. Realizzato in acrilico, un prodotto eco-friendly grazie al basso contenuto di ftalati. € 280 armani.com

5. Calcio quiz

Per gli appassionati del gioco pi bello del mondo, 500 domande a cui rispondere dopo il fischio per guadagnare punti. Prezzo consigliato € 34,90 grandigiochi.com

6. Locomotiva Märklin

Capolavoro del modellismo, riproduce fedelmente in scala 1:32 la locomotiva a vapore per treni rapidi S 2/6 della Reale Ferrovia Bavarese di Stato in funzione nei primi del ‘900.

Porte e sportelli si aprono, il generatore di suoni sincronizzato con il movimento delle ruote e non mancano gli sbuffi di fumo e le luci nei colori d’epoca. € 3.649 marklinshop.it

Beach Volleyball Loro Piana Giorgetti Set di backgammon Palio Hermès Wooden natural blocks game Shanghai Loro Piana

1. Beach volleyball Loro Piana

Pallone da pallavolo nei colori istituzionali del brand, in una pratica borsa a rete realizzata a mano all’uncinetto. € 590 loropiana.com

2. Gioco da tavolo Fa’i’Giorgetti

Un’interpretazione contemporanea e di lusso del tradizionale gioco da tavolo cinese mahjong del designer Chi Wing Lo. 144 tessere da combinare sono racchiuse in una scatola in

legno massello di noce e corian. € 10.185 giorgettimeda.com

3. Blocchi da costruzione Ysl

Sono realizzati in collaborazione con il produttore di giocattoli artigianali Wooden Story. I blocchi da costruzione in legno e ottone sono perfetti anche come complemento d’arredo. € 450 ysl.com

4. Shanghai Loro Piana

Per rilassarsi nel tempo libero, i classici bastoncini in legno da shanghai con il logo, in una scatola in pelle di vitello. € 2.100 loropiana.com

5. Backgammon palio Hermès

Con i suoi colori autunnali, questo elegante set da backgammon vert vŽronse e brique in sicomoro stampato e pelle taurillon ricorda le corse ippiche e i loro guidoni, e prende

ispirazione dal Palio di Siena. € 6.150 hermes.com

Set da padel Versace Scacchi Prada Eiffel Lego Palla da calcio barocco Slittino per adulti Hermès

1. Set padel Versace

Il set da padel pi chic, perfetto da regalare ai compagni in campo, comprende una custodia protettiva, la racchetta con stampa VersaceAllover e tre palline con logo stampato. € 1.100 versace.com

2. Scacchi Prada

Per Prada il gioco degli scacchi ha pezzi in metallo ed contenuto in un’elegante scatola in Saffiano. € 5.200 prada.com

3. Tour Eiffel Lego Icons

Con 10.001 pezzi e 149 cm di altezza, la Tour Eiffel Lego fedele all’originale il set Lego pi alto mai realizzato. € 629,99 lego.com

4. Pallone calcio Versace

Partite indimenticabili, quando ci si contende in campo la palla da calcio con pattern barocco della maison. Un peccato calciarla € 160 versace.com

5. Slittino off piste Hermès

Il ‘paret de Manigod’, dal nome di un villaggio dell’Alta Savoia, uno slittino in legno tradizionalmente utilizzato dai bambini per andare a scuola. Rivisitato da Herms linee pure e un gioco di sfumature si abbinano a legno e pelle martellata. € 10.000 hermes.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .