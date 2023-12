Non solo l’eredità di Hermès al giardiniere: ecco tutte le altre scelte shock dei miliardari

Aspetti principali

Puech , che non ha né moglie né figli, ha intenzione di lasciare circa la metà del suo patrimonio e del suo portafoglio immobiliare al suo giardiniere e alla sua famiglia, secondo quanto riportato dalla testata svizzera Tribune de Genève. Una mossa che arriva nel mezzo di una presunta spaccatura sulle decisioni aziendali all’interno della stessa famiglia.

Sullo sfondo

Il proprietario di una fortuna nel campo della moda daha dichiarato di voler nominare il suo giardiniere erede ufficiale di una parte delle sue ricchezze della dinastia Hermès.

Puech è la 162esima persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato di 11,5 miliardi di dollari. L’uomo possiede circa il 5% della società Hermes, il secondo marchio di lusso più prezioso al mondo.

Il piano di donare la sua fortuna al giardiniere arriva in mezzo a tensioni all’interno della famiglia Hermès che risalgono a oltre un decennio fa, a partire da un’offerta di acquisto da parte della potenza della moda Lvmh, che ha visto il conglomerato acquisire furtivamente il 23% della società tra il 2001 e il 2013.

Per bloccare l’acquisizione da parte di Lvmh (che è di proprietà di Bernard Arnault, il secondo uomo più ricco del mondo), i membri della famiglia di Puech hanno creato una holding che oggi possiede più della metà delle azioni di Hermès, ma l’uomo ha mantenuto la sua quota.

Alla fine, Arnault e Lvmh hanno accettato di cedere le loro quote. Nel 2014, Puech si è dimesso dal consiglio di sorveglianza dell’azienda e un portavoce ha riferito di essersi “sentito per diversi anni assediato dai membri della sua famiglia, che lo hanno attaccato su diversi fronti”.

A margine

Per alcuni ricchi, essere umani non è un requisito fondamentale per ereditare. Quando Leona “Queen of Mean” Helmsley morì nel 2007, la vedova miliardaria dell’ex magnate immobiliare e alberghiero newyorkese Harry Helmsley lasciò al suo maltese di nome Trouble un fondo fiduciario del valore di 12 milioni di dollari.

Un giudice ha infine stabilito che si trattava di una somma superiore a quella necessaria per la cura del cane e la sua eredità è stata ridotta a 2 milioni di dollari. Trouble è morto nel 2011 e il denaro rimanente è stato destinato a “scopi caritatevoli”, secondo il New York Times.

Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, prima di morire ha lasciato in eredità al suo gatto birmano Choupette una somma non confermata del suo patrimonio di circa 300 milioni di dollari, come ha dichiarato a Numéro. Si dice che l’animale abbia guadagnato milioni di dollari con i suoi lavori di modello nel corso degli anni.

Quando la vedova del creatore di “Star Trek”, Gene Roddenberry, è morta nel 2008, avrebbe lasciato circa 3,3 milioni di dollari ai suoi animali domestici, mentre il Guinness World Records annovera un gatto di nome Blackie tra i felini più ricchi del mondo: ha ereditato circa 12,5 milioni di dollari quando il suo proprietario antiquario, Ben Rea, è morto nel 1988. Rea non lasciò nulla alla sua famiglia.

Fatti sorprendenti

Alcune celebrità hanno dichiarato di non avere intenzione di trasmettere le proprie fortune ai figli per una serie di motivi. George Lucas, il miliardario creatore dell’universo di Guerre Stellari, ha dichiarato che i proventi della vendita del franchise a Disney per 4,5 miliardi di dollari saranno destinati a cause educative, ma non ai suoi quattro figli.

Lucas è anche uno dei firmatari del Giving Pledge, una campagna di beneficenza che incoraggia i più ricchi del mondo a donare la maggior parte dei fondi a cause filantropiche. Tra i miliardari che si sono impegnati ci sono i fondatori Bill Gates e Warren Buffett, Elon Musk, Larry Ellison, MacKenzie Scott e Mark Zuckerberg.

Tra le altre celebrità che hanno dichiarato che lasceranno i loro soldi in eredità altrove ci sono Mila Kunis e Ashton Kutcher, Daniel Craig, Gordon Ramsay e Laurene Powell Jobs, vedova del fondatore della Apple Steve Jobs.

