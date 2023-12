Il futuro digitale nel panorama delle scienze forensi

VJ Digital Marketing Solutions – BRANDVOICE | Paid program

Specializzato nella preparazione di futuri criminologi che devono sostenere un esame per iscriversi all’Albo Nazionale dei criminologi, VJ Digital Marketing Solutions ha lanciato un nuovo brand: l’istituto di Alta Formazione in Criminologia e Scienze Forensi che, fino a quest’anno, ha permesso la partecipazione a professionisti già laureati in diverse discipline compatibili di accedere ad un Corso di Alta Formazione a orientamento generico, ma con approccio modulare e divisione delle aree disciplinari, che ha consentito di formare il livello di conoscenza post-universitario dei discenti frequentanti. Ma non è tutto.

“Negli anni, ci siamo resi conto che non possiamo chiudere gli occhi di fronte la costante domanda del mercato di orientamento e tutoraggio che occorre dare ai più giovani. Ecco perché così siamo stati duramente a lavoro per poter lanciare un progetto formativo differente: Masterclass di orientamento disciplinare, di una sola giornata, ma ad alta partecipazione e per i più giovani, che vogliono davvero capirci qualcosa del mondo della criminologia”, dice Valentina Monda, ceo di Vj Digital Marketing. “Ci siamo impegnati molto per produrre materiale da dispensare gratuitamente per già formare ed informare le persone che si vogliono orientare verso le professionalità più svariate che derivano dalla criminologia”.

Le masterclass, infatti, sono tutte mirate a trattare segmenti specifici della criminologia e con un programma di avanguardia. “Abbiamo prodotto contenuti di alto valore per consentire ai più giovani o ai neofiti di orientarsi alla disciplina. Come tutor di carriera, proponiamo l’orientamento allo studio e agli sbocchi concreti che ci sono in questo settore. Abbiamo selezionato eccellenti professionisti di settore, docenti e dirigenti di istituzioni che operano nell’anti-crimine, per far toccare con mano tutte le opportunità e vivere una intensa giornata di formazione. Già ve ne sono alcune in corso che stanno avendo grande partecipazione e riscontro e speriamo di potenziare sempre più gli incontri. Il progetto, come pensato ,persegue maggiormente uno scopo di utilità sociale, motivo per cui abbiamo lavorato duramente anche per poter rendere tutto accessibile in termini economici, garantendo la possibilità a tutte le fasce di potersi affacciare a nuove grandi opportunità”, aggiunge Valentina Monda.

CFS – L’Istituto Di Alta Formazione in Criminologia e Scienze Forensi

Grazie alle Masterclass a scopo di orientamento disciplinare, con l’obiettivo di indirizzare fin da subito ai corretti percorsi di studio, CFS effettua uno screening di competenze ai partecipanti in aula con l’obiettivo di formare in modo autentico e mirato i profili dei candidati.

Il 2024 prevede l’apertura anche dei corsi di specializzazione: chi ha già frequentato il corso base di criminologia e scienze forensi, potrà continuare la propria formazione, scegliendo di specializzarsi in un’area specifica. Non è un caso, infatti, se è prevista l’apertura di quattro nuovi corsi: dattiloscopia, balistica, grafologia ed informatica forense.

Attraverso una lunga analisi e ricerca condotta dall’Istituto, sono emersi dati molto interessanti: il panorama forense con l’avvento del digitale sta subendo notevoli trasformazioni e ciò sta creando la necessità di affinare le competenze tecnico-specialistiche in ambito criminologico e criminalistico. “Ci siamo preoccupati di creare fin da subito un ponte con il mondo del lavoro e ci siamo attivati e battuti per avviare una rete di eccellenza in forte espansione nel settore per permettere ai nostri allievi di entrare subito nel merito del lavoro effettivo che un criminologo deve svolgere. Le collaborazioni ci stanno permettendo di collocare i nostri allievi nel mercato del lavoro e formare professionisti con una preparazione eccellente ed accessibile in termini economici”.

Non è un caso, quindi, se grazie all’erogazione di contenuti di grande attualità e di grande dignità scientifica, nonché l’approccio delle lezioni interattive, l’Istituto è cresciuto in breve tempo e si è qualificato come sinonimo di eccellenza. Inoltre, la collaborazione sia didattica che pratica con le autorità competenti e con le istituzioni permetterà ai discenti di acquisire un know how profondo ed immediatamente spendibile.

