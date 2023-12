Così Sella Personal Credit ha digitalizzato il processo di pagamento grazie alla fintech italiana PayDo

PayDo. società di credito al consumo del gruppo Sella attiva dal 1999, ha digitalizzato i propri processi di incasso grazie a una partnership con la fintech italiana

Attiva in Italia ed Europa, PayDo fornisce servizi per la digitalizzazione dei pagamenti e degli incassi a banche, istituti di pagamento e aziende corporate, con l’obiettivo di innovare l’esperienza per l’utente finale promuovendo la centralità dei conti di pagamento. Con i propri servizi PayDo vuole costruire una nuova relazione digitale tra chi paga e chi incassa attraverso servizi che veicolano proposte e richieste di pagamento digitali e personalizzabili senza conoscere i dati bancari del destinatario.

La partnership tra Sella Personal Credit e PayDo

La costruzione di una nuova relazione digitale tra azienda e cliente è proprio ciò a cui Sella Personal Credit puntava quando ha deciso di integrare PlickUp e PlickOpen, i servizi che oggi le permettono di raggiungere, tramite WhatsApp, SMS o e-mail, i propri clienti per richiedere il pagamento delle rate o per inviare un rimborso di rate arretrate. Il tutto senza scaricare nuove applicazioni o effettuare registrazioni a nuovi servizi.

PlickUp oggi viene utilizzato da Sella Personal Credit sia per i clienti che hanno aperto un prestito, ai quali può richiedere il pagamento di una rata scaduta, sia per i clienti AppPago per il pagamento della prima mensilità. Il servizio consente di inviare massivamente richieste di pagamento digitali che gli utenti possono pagare comodamente dallo smartphone attraverso la modalità preferita (carta, bonifico, tanto per citarne alcune). Il servizio è personalizzato sia nella grafica sia nelle funzionalità sulle esigenze della società, e l’integrazione garantisce una riconciliazione nativa degli incassi. PlickOpen, al contrario, permette alla società di inviare massivamente i rimborsi dovuti ai propri clienti, raggiungendoli attraverso numero di telefono o indirizzo e-mail, senza quindi la necessità di conoscere le coordinate bancarie (Iban).

I servizi sono stati adottati da Sella Personal Credit con un duplice obiettivo: “Con PlickUp abbiamo voluto offrire ai nostri clienti una modalità di pagamento alternativa, digitale e intuitiva che alleggerisse i passaggi burocratici e rendesse più diretto il dialogo con il cliente; in più, abbiamo puntato a semplificare la nostra gestione contabile interna, diminuendo tempi e costi dei processi tradizionali”, ha commentato Suen Andrade, senior project manager in Sella Personal Credit, che ha seguito il progetto di integrazione con PayDo sin dall’inizio.

Soddisfatto anche Fabio Chiurazzi, head of product development di PayDo. “Con le nostre soluzioni garantiamo processi di incasso e pagamento tailor made, snelli e veloci, utilizzabili da chiunque e con la sicurezza dell’esito certo e real time per tutte le parti coinvolte. Siamo certi di poter generare valore con Sella Personal Credit per i propri clienti nella digitalizzazione e semplificazione non solo del suo rapporto con i clienti, ma anche dei propri processi interni”.

