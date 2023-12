L’investitrice Cathie Wood torna a comprare Tesla: “Il titolo aumenterà del 700% entro il 2027”

Aspetti principali

Ark ha acquistato per il suo fondo “Innovation” (ARKK) e per il suo Exchange Traded Fund “Next Generation Internet” (ARKW) un totale di 111.387 azioni di Tesla .

(ARKK) e per il suo Exchange Traded Fund (ARKW) un totale di . Questo acquisto, del valore di $27,5 milioni, rappresenta una notizia: per la prima volta dal 26 aprile la società di Wood ha aumentato la sua partecipazione in Tesla, avendo in questi otto mesu venduto 1,4 milioni di azioni.

Ark ha anche acquistato circa 5,6 milioni di azioni di Meta in uno dei suoi ETF secondari, riflettendo la recente spinta della società verso i “magnifici sette” titoli tecnologici di massa che sostengono i guadagni di mercato del 2023.

Tesla è la seconda più grande posizione per valore di mercato nell’ETF ” Innovation”di Ark, rappresentando il 7,6% del fondo , superata solo dalla piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase.

, superata solo dalla piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase. Le azioni di Tesla e ARKK sono entrambe aumentate di circa il 2% nelle prime negoziazioni di giovedì.

Da considerare

, la società di gestione patrimoniale diretta dalla famosa investitrice, ha acquistato delle azioni di Tesla per la prima volta in otto mesi. Si tratta chiaramente di un segno di fiducia da parte di Wood in Tesla. Ark nel frattempo cerca il rilancio dopo un 2022 disatroso che ha cancellato i guadagni da record del fondo.

L’acquisto di azioni Tesla da parte di Ark è avvenuto un giorno dopo che Wood ha annunciato che discuterà su X con il ceo di Tesla, Elon Musk.

In cifre

Il 65%. Questo è circa quanto ARKK ha perso dal suo picco all’inizio del 2021, nonostante quest’anno abbia fatto registrare una crescita di circa il 70%. Ark riflette il crollo delle azioni di molte delle principali scommesse del fondo, come Roku e Zoom.

Sullo sfondo

La caduta di Ark è avvenuta dopo diversi anni di forte performance legati all’abilità di Wood nel identificare azioni tecnologiche prima di significativi rialzi. Ark gestiva alla fine di settembre gestiva circa 13 miliardi di asset. Gran parte del successo iniziale di Ark può essere attribuito ai suoi primi investimenti in Tesla, acquistando azioni del produttore di veicoli elettrici nel 2016, quando il titolo era negoziato a un prezzo di circa 15 dollari. Wood è rimasta fiduciosa su Tesla, fissando un obiettivo di prezzo per le sue azioni di 2.000 dollari entro il 2027, prevedendo una crescita del 700%.

