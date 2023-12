“Violato un brevetto”: gli Stati Uniti vietano la vendita di alcuni Apple Watch

Aspetti principali

La Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito in ottobre che Apple aveva violato il brevetto dell’azienda tecnologica Masimo e ha emesso un’ordinanza che vieta tutte le vendite e importazioni di orologi contenenti la tecnologia in questione. L’amministrazione Biden aveva 60 giorni per decidere se annullare la decisione.

e ha emesso un’ordinanza che vieta tutte le vendite e importazioni di orologi contenenti la tecnologia in questione. L’amministrazione Biden aveva 60 giorni per decidere se annullare la decisione. Martedì, l’ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti ha annunciato che non avrebbe annullato la decisione, consentendo che entrasse in vigore.

La decisione vieta la vendita negli Stati Uniti di tutti gli Apple Watch che contengono la tecnologia che violerebbe il brevetto, che è stata introdotta dalla società tecnologica nel 2020 con l’Apple Watch Series 6 e inclusa nei più recenti Apple Watch Series 9 e Ultra 2 .

e inclusa nei più recenti e . Apple ha ritirato preventivamente dalla vendita la Series 9 e l’Ultra 2 la scorsa settimana, anche se l’orologio è ancora disponibile su Amazon e Best Buy.

Gli orologi che non hanno la tecnologia di monitoraggio del sangue, tra cui il nuovo Apple Watch Se, non sono interessati dalla decisione.

Apple ha spiegato che non ci sarà nessun problema per chi ha acquistato l’Apple Watch Series 9 o l’Ultra 2 prima che il divieto entrasse in vigore.

Il ricorso di Apple

Da martedì 25 dicembrealcuni modelli dinegli Stati Uniti. La decisione, presa a ottobre ma entrata in vigore martedì, è arrivata perché la tecnologia di rilevamento dell’ossigeno nel sangue degli orologi. L’amministrazione Biden ha deciso di non annullare la decisione.

Apple ha presentato ricorso martedì in una corte d’appello di Washington e ha chiesto di sospendere la decisione della Commissione per il commercio internazionale mentre il processo legale va avanti. La scorsa settimana la Commissione ha respinto la richiesta di Apple di sospendere l’entrata in vigore del divieto nel periodo dell’udienza sul ricorso. L’azienda ha dichiarato di aver presentato anche una proposta di ridisegno dell’Apple Watch Series 9 e Ultra 2 per l’approvazione doganale degli Stati Uniti.

Apple sostiene di non aver utilizzato alcuna tecnologia Masimo nella tecnologia di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. In una dichiarazione a Forbes, ha dichiarato: “Non siamo affatto d’accordo con la decisione della Commissione e con il divieto, e stiamo adottando tutte le misure necessarie per restituire quanto prima possibile l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti.”

La disputa tra Apple e Masimo

Il divieto è solo parte della disputa legale tra Apple e Masimo. Masimo, azienda di tecnologia medica con sede in California, sostiene che Apple ha assunto dipendenti, rubato segreti commerciali e violato il suo brevetto relativo alla tecnologia di pulsossimetria, cosa che Apple ha negato. La causa civile di Masimo contro Apple è finita in un nulla di fatto. Apple ha anche intentato due cause per violazione di brevetto contro Masimo, sostenendo che l’azienda ha copiato la tecnologia di Apple e ora sta cercando di far uscire i suoi orologi dal mercato per fare spazio ai propri. Masimo ha definito queste cause “ritorsioni”.

In cifre

8,28 miliardi di dollari. Questo è l’ammontare del fatturato generato dal settore degli accessori, dei dispositivi per la casa e dell’abbigliamento di Apple nel terzo trimestre del 2023.

LEGGI ANCHE: Si riapre il caso Apple-Irlanda? L’azienda rischia 13 miliardi di euro di tasse arretrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .