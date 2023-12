Così la piattaforma BigCommerce ha aiutato il marchio La Perla a crescere e adattarsi ai cambiamenti del mercato

“BigCommerce ci ha permesso di individuare dove trovare i potenziali clienti, prima di iniziare il lancio di una campagna marketing”. La voce è quella didell’azienda La Perla, solo l’ultimo dei tanti traguardi raggiunti dalla piattaforma open Saas.

BigCommerce, attraverso funzionalità avanzate e flessibilità, permette alle aziende di creare e innovare negozi digitali: dalla creazione della vetrina online a una gestione del catalogo digitale, dall’hosting al checkout e molto

altro.

La Perla: il marchio amato da celebrità e influencer

Tutto ebbe inizio nel 1954 in un laboratorio di Bologna, città italiana rinomata per la sua tradizionale produzione di seta e tessuti. Ada Masotti fondò quella che poi ad oggi è diventata La Perla, sfruttando il suo talento di creatrice di corsetti, si specializzò nella realizzazione di opere d’arte che valorizzano le forme femminili.

Nei decenni a seguire, il marchio La Perla è stato fonte di ispirazione e innovazione femminile, indossata da celebrità, influencer e icone della moda. Prossimo a festeggiare il suo settantesimo anniversario, il marchio tutto italiano è oggi un leader globale nel mercato della moda e della lingerie di lusso, in costante evoluzione per rimanere sempre attuale, grazie anche al supporto della piattaforma e-commerce.

La ricerca dei potenziali clienti con BigCommerce

“BigCommerce ci ha permesso di capire a livello organico dove si trovasse la domanda. Prima di iniziare a lanciare massicce campagne di marketing, possiamo vedere dove si trovano i potenziali clienti. Se c’è un’opportunità, la sfruttiamo”.

Così si è espressa Kasia Buttery, head of global online customer experience di La Perla. “L’esperienza del cliente risiede nella nostra capacità di far passare il nostro marchio dall’essere solo un bel prodotto al diventare un’emozione, o addirittura una relazione. La piattaforma di BigCommerce sta trasformando tutto questo in realtà,

supportando l’integrazione e lo sviluppo di funzionalità importanti per i nostri clienti, che noi testiamo e miglioriamo costantemente”.

L’espansione grazie a BigCommerce

Negli ultimi quattro anni La Perla si è affidata a BigCommerce. Prima di questa sinergia, La Perla effettuava spedizioni in circa 40 paesi in tutto il mondo prevalentemente i rapporti erano saldi con Stati Uniti ed Europa. Grazie alla collaborazione con la piattaforma, si è compresa l’opportunità che rappresentavano delle realtà lontane quali Australia e Corea del Sud, sono stati infatti riproposti dei punti vendita proprio in questi paesi, adattandoli alle specificità di ciascun mercato in termini di lingua e stagionalità.

La localizzazione è stata fondamentale per La Perla e la flessibilità di BigCommerce ha consentito di effettuare test Ap internamente, nel concreto si è dato spazio ad aspetti più semplici, come l’utilizzo di separatori decimali al posto del punto sulle valute e configurando rapidamente le opzioni preferite.

Ed è così che dal 2021, La Perla è approdata in oltre 100 paesi e oggi spedisce in 125 nazioni. L’azienda ha potuto constatare l’impatto positivo legato all’impiego di soluzioni innovative di terze parti che si integrano perfettamente con BigCommerce.

“Abbiamo gestito con successo 14 diversi negozi e al momento è relativamente semplice per noi creare un nuovo negozio”, vuole sottolineare Lee Longhurst, head of ecommerce di La Perla. “Nel caso della Corea del Sud e dell’Australia siamo diventati operativi nel giro di due settimane”.

Il potenziale dell’e-commerce

BigCommerce è diventato una soluzione che soddisfa ed eccede le complesse esigenze dei marchi enterprise offrendo un prezioso equilibrio tra solidità e flessibilità.

“La perla ha da subito capito l’enorme potenziale che l’e-commerce ha al giorno d’oggi, il settore si sta decisamente evolvendo e la quota dell’online sta aumentando; sempre più marchi nella categoria dei beni di lusso assumono il comando, facendo crescere l’attività sul loro sito web. Di conseguenza era essenziale disporre di una soluzione solida a supporto di questa crescita”, ha concluso Patrick Lallemand, global digital director di La Perla.

