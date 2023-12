Alta orologeria e gioielleria si incontrano in queste 7 creazioni di lusso

Se c’è un momento dell’anno in cui si fanno bilanci e buoni propositi è proprio questo. Ecco 7 idee preziose per innovazione, tecnica e bellezza estetica nell’universo dell’alta orologeria. Collaborazioni speciali tra mondi distanti, omaggi legati ad anniversari e accattivanti serie limitate.

Breguet

Emblema dell’orologeria femminile la collezione Reine de Naples si ispira al primo orologio da polso della storia, realizzato nel 1812 per Caroline Murat, sorella di Napoleone Bonaparte e regina di Napoli.

Nella sua nuova interpretazione, dopo le versioni in bianco e nero, il Reine de Naples 8918 si veste di rosa delicato: con un’estetica femminile e raffinata, il nuovo segnatempo ha una cassa in oro rosa, lunetta e rehaut con 117 diamanti e corona con diamante. Seguendo la tradizione orologiera più pura, il quadrante rosa pallido è realizzato in smalto grand feu.

Il giro delle ore decentrato a ore 6 e un diamante taglio poire danno un ulteriore tocco di raffinatezza al modello. La firma della maison, invece, è delicatamente posta tra il centro del quadrante e ore 3. Il Reine de Naples 8918 è animato dal calibro 537/3, movimento a carica automatica, che batte alla frequenza di 3,5 hertz.

Impermeabile fino a 30 metri, ha una riserva di carica di 45 ore. Il meccanismo, visibile attraverso il fondello dell’orologio, è dotato di uno scappamento in silicio e una massa oscillante in platino con lavorazione guilloché, realizzata a mano dai sapienti artigiani della manifattura Breguet.

Bulgari

In collaborazione con l’amato gioco giapponese Gran Turismo, la maison romana ha svelato due segnatempo che interpretano l’orologio sportivo in alluminio Bulgari. Il modello si chiama Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition e presenta un quadrante giallo e gli inconfondibili contatori neri.

La collaborazione è frutto di una conversazione tra due visionari: Fabrizio Buonamassa Stigliani, product creation executive director di Bulgari e Kazunori Yamauchi, creatore della serie Gran Turismo.

Dopo 25 anni dal suo debutto Bulgari Aluminium si veste dunque dell’adrenalina dell’alta velocità del più famoso simulatore di corse automobilistiche conservandone l’eleganza e lo stile originale ma divenendo ancor più magnetico con i suoi dettagli in giallo ispirati al cruscotto di una leggendaria auto italiana degli anni ’90.

La resistenza e leggerezza della cassa in alluminio incontrano la morbidezza del caucciù della lunetta, incisa con il logo Bulgari. Un mix di materiali sportivi e innovativi che si estende fino al bracciale, caratterizzato da maglie snodate in caucciù e giunture in alluminio.

La corona e il fondello, decorato con il logo del 10° anniversario di Vision GT, sono realizzati in titanio high-tech con trattamento DLC nero, extra resistente e leggero.

Due le versioni limitate: con quadrante giallo e contatori neri, per un totale di 500 pezzi, e con quadrante antracite e indici gialli in serie limitata da 1.200 pezzi. Il motore, progettato, sviluppato e realizzato dalla manifattura di Bulgari, è il calibro automatico B381 con cronografo, perfetto per cronometrare le gare più adrenaliniche.

Hublot

Dal design esclusivo il Classic Fusion High Jewellery 2023 di Hublot è un’opera di alta gioielleria, impreziosita da 431 diamanti taglio baguette. Con i suoi 42 mm di diametro, si distingue per l’accostamento dell’oro bianco a diamanti e pietre preziose dalle sfaccettature arcobaleno.

Il modello è il risultato della fusione tra design e sapienti tecniche di incastonatura di pietre preziose che rappresentano l’essenza stilistica di Hublot. Estremamente sofisticato e semplice nella sua estetica, il segnatempo è un esempio di alta orologeria e alta gioielleria.

Jaeger-LeCoultre

Il nuovo Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon si presenta in oro rosa con diametro da 39 mm con un ipnotico quadrante sunray in un blu profondo, leggermente fumé. Grazie a un design tanto complesso quanto meticoloso, questo blu notte sfumato riecheggia il cinturino in pelle di alligatore blu scuro.

Il manifesto cromatico contrasta meravigliosamente con la cassa lucida in oro rosa con anse profilate, gli indici applicati, le lancette Dauphine e la minuteria. Una finestrella a ore 6 svela le fasi lunari, una complicazione emblematica della collezione Master Ultra Thin, che trova il suo spazio a dir poco perfetto fra le sfumature blu.

Interamente creato, decorato e assemblato all’interno della manifattura, il calibro Jaeger-LeCoultre 925 a carica automatica assicura 70 ore di riserva di carica.

Patek Philippe

Per celebrare l’85° compleanno di Philippe Stern, Thierry Stern, quarta generazione della famiglia Stern nominato presidente nel 2009, ha voluto omaggiare suo padre con una serie speciale di 30 orologi con un movimento inedito.

Sviluppato esclusivamente per questo esemplare, reca la dicitura 1938, anno di nascita del presidente onorario. La scelta è ricaduta sulla ripetizione minuti (la complicazione preferita da Philippe Stern) abbinata a una funzione sonora esclusiva: l’allarme che suona l’ora preselezionata.

Questo sofisticato meccanismo fa parte delle 5 funzioni sonore, nonché delle novità mondiali brevettate, presentate nel Grandmaster Chime Ref. 5175, l’orologio da polso più complicato di Patek Philippe, presentato nel 2014 in occasione del 175° anniversario della manifattura. Un opera d’arte irripetibile e dal grande significato simbolico.

Van Cleef & Arpels

Due capolavori di alta gioielleria celebrano l’eleganza senza tempo di un’icona di Van Cleef & Arpels: il bracciale Ludo. Così, dalla collezione Ludo creata nel 1934 e nata dal soprannome di Louis Arpels, uno dei fondatori della maison nel 2023 ha realizzato le creazioni Ludo Secret ispirate alla cintura, accessorio moda delle donne emancipate gli anni ’30.

Due segnatempo gioiello dove l’oro rosa incontra i diamanti o gli zaffiri rosa incastonati, secondo la tradizione di eccellenza dell’alta gioielleria del marchio. Per comporre degli insiemi armoniosi, gli esperti gemmologi si sono avvalsi della loro esperienza per abbinare diamanti con la stessa lucentezza e zaffiri rosa della medesima intensità cromatica.

Fedeli all’ispirazione originaria, le creazioni evocano la forma della cintura con la sua flessuosa maglia a mattoncini. Per suggerire l’effetto di una tessitura raffinata, le maglie a mattoncino sono minuziosamente assemblate e rifinite a mano una ad una per garantire fluidità e vestibilità perfette.

Versace

L’orologio bicolore Medusa Infinite della capsule collection “We Love Diamonds” di Versace mostra con orgoglio l’emblematica Medusa tridimensionale che affiora dal quadrante, incastonata tra due cristalli.

Questo nuovo segnatempo è inoltre impreziosito da 70 diamanti sui numeri metallici a forma di greca e logo Versace sulla lunetta superiore. Monta un movimento al quarzo rigorosamente swiss made con un’impermeabilità garantita fino a 50 metri.

Il modello ha un look contemporaneo che consente di avere al polso un segnatempo elvetico con la grinta e lo stile di una grande maison italiana della moda che si propone di reinterpretare l’orologio-gioiello in modo moderno e non convenzionale.

