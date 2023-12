Metaverse Generation Summit: un trampolino nel futuro per il mondo corporate

Giovedì 14 dicembre 2023 rimarrà una data importante in Italia nel settore del. A Milano, infatti, si è tenuta la prima edizione del, un evento unico per numero e qualità dei relatori, ma anche per il livello dell’organizzazione e la location.

Il summit si è tenuto alla Pelota, struttura nel cuore di Milano, fra Corso Garibaldi e Via Sorferino, dove un tempo si giocava appunto la pelota. A presentare l’evento è stato un trio d’eccezione: il giornalista Luca Tremolada, la divulgatrice e presentatrice Lucrezia Van Stegeren e Marco Montemagno, che ha portato i suoi punti di vista sollecitando relatori e pubblico con i sui interrogativi.

Tutti gli ospiti del Metaverse Generation Summit

Tra i 28 relatori, ci sono stati personaggi di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e dell’università. A rappresentare le istituzioni sono stati, fra gli altri, il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale del Governo italiano, e Layla Pavone, coordinatrice Board Innovazione tecnologica e trasformazione digitale del Comune di Milano.

Per le grandi imprese si sono avvicendati Enrico Martines di Hewlett Packard Enterprise, Pietro Lanza di Ibm Italia, e molti altri. Per il mondo dell’università hanno parlato Andrea Gaggioli, direttore del Centro studi e ricerche di psicologia della comunicazione dell’università Cattolica del Sacro Cuore, e Marco Biasi – professore associato di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano.

Organizzatore e padrone di casa è stato Vittorio Zingales. Visionario e pioniere del digitale, dopo la laurea in informatica a Pisa, negli anni ’90 ha contribuito al progetto Microsoft Encarta, poi nel 2001 ha fondato Altaformazione e adesso XMetaReal che vuole portare nel metaverso le aziende e le istituzioni.

Zingales ha spiegato perché ha voluto realizzare un evento come questo: “Sul metaverso c’è stato tanto hype mediatico e proiezioni di mercato da trilioni di dollari. Noi di XMetaReal abbiamo ideato il Metaverse Generation Summit per dare un contributo di valore alla nascita di nuove idee ed essere fonte d’ispirazione per poter creare tutti insieme il nuovo”.

Il metaverso come opportunità

In senso generale, la visione di Zingales è che il metaverso deve essere considerato come l’estensione digitale della realtà fisica e non una sua sostituzione. “Ci offre tante opportunità in molti ambiti, dal marketing all’intrattenimento. Ci permette di creare nuove esperienze che ci coinvolgono attivamente attraverso i nostri corpi digitali, modificano la nostra dimensione sensoriale, ma ci lasciano piena libertà nelle nostre interazioni e nei nostri comportamenti”.

E spiega ancora: “Dobbiamo avere attenzione alla qualità delle soluzioni ed evitare gli approcci opportunistici che sono quelli che alzano le barriere di resistenza. Dobbiamo lavorare su obiettivi di utilità ed evitare di andare alla ricerca del prossimo gadget tecnologico”.

Il ritmo degli interventi al summit è stato incalzante, tutti gli speaker hanno avuto a disposizione il palco per non più di dieci minuti e questo ha reso l’evento avvincente. Agli speech si sono alternati degli spettacoli avveniristici e le riflessioni di Montemagno.

