Smart working illimitato, orari flessibili e settimana corta: Sace lancia Flex4Future

Cambiare i modelli lavoro per cambiare l’azienda e prepararla al lavoro del futuro. Ecco Sace Flex4Future. I punti cardine del processo: eliminazione dei controlli sulle timbrature, smart working illimitato e sperimentazione su base volontaria della settimana di quattro giorni. Con queste innovazioni Sace diventa la prima partecipata pubblica ad adottare un modello all’avanguardia in Italia. Non a caso sarà oggetto di studio da parte dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano per monitorare l’efficacia e analizzare gli impatti del percorso. Grazie anche alla partnership con Microsoft per lo sviluppo delle tecnologie innovative utili alla trasformazione.

L’obiettivo del gruppo assicurativo-finanziario, partecipato dal ministero dell’Economia e delle finanze, è una nuova organizzazione del lavoro flessibile, fondata su fiducia reciproca e responsabilizzazione, che coinvolge tutte le persone dell’azienda. In tutto, 950 lavoratori.

“Siamo felici di abbracciare una nuova organizzazione del lavoro basata sulla flessibilità, che consentirà al gruppo di aumentare la propria resilienza e la capacità di rispondere ai cambiamenti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci. “È un passo importante nella trasformazione culturale intrapresa un anno fa con il piano industriale Insieme2025, che, grazie a valori quali fiducia reciproca, trasparenza e responsabilizzazione, aumenterà la nostra efficacia, garantendo il benessere, il senso di appartenenza e un sano equilibrio tra la vita personale e quella professionale di tutti i colleghi”.

La flessibilità al centro

Importante la partnership con il Politecnico di Milano. “Gli ultimi anni hanno cambiato aspettative e bisogni delle persone in merito alle modalità di lavoro”, ha spiegato Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working. “La flessibilità è diventata un aspetto fondamentale dell’esperienza lavorativa. Se adeguatamente concepita e accompagnata, può migliorare le prestazioni dell’organizzazione e il benessere dei lavoratori. Di qui l’importanza di monitorare e misurare in modo rigoroso e approfondito l’impatto delle nuove modalità di lavoro sulle persone e sull’organizzazione, per orientare le scelte organizzative e verificarne efficacia e sostenibilità nel tempo”.

I nuovi mondi disegnati dall’intelligenza artificiale saranno protagonisti di questa trasformazione grazie alla partnership con Microsoft. “Le soluzioni avanzate per la collaborazione e la produttività, che in futuro saranno ulteriormente potenziate dall’IA generativa per raggiungere nuovi livelli, consentono alle organizzazioni di valorizzare tutte le persone, migliorando il loro benessere grazie a un maggior equilibrio tra vita privata e lavorativa”, ha commentato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Questo progetto consolida la nostra collaborazione con Sace, di cui siamo un partner strategico nella transizione digitale, grazie anche ad attività congiunte per sostenere la digitalizzazione delle imprese. Sace è una delle prime aziende italiane ad abbracciare il cambiamento verso questo nuovo paradigma e ci auguriamo sia solo l’inizio di una nuova evoluzione digitale che porterà benefici e opportunità a tutte le organizzazioni del Paese”.

La trasformazione in tre punti

In particolare, l’azione di Sace riguarderà tre punti:

Orario flessibile . Saranno eliminati i controlli sulle timbrature a prescindere dal livello di inquadramento. Tutti i lavoratori del gruppo potranno scegliere come distribuire i loro carichi orari.

. Saranno eliminati i controlli sulle timbrature a prescindere dal livello di inquadramento. Tutti i lavoratori del gruppo potranno scegliere come distribuire i loro carichi orari. Smart working activity-based . Non ci sarà limite al numero di giornate consentite in smart working: le persone potranno di scegliere dove lavorare a seconda dell’attività che stanno portando avanti.

. Non ci sarà limite al numero di giornate consentite in smart working: le persone potranno di scegliere dove lavorare a seconda dell’attività che stanno portando avanti. Settimana di quattro giorni. Su base volontaria, si potrà lavorare quattro giorni a settimana, per un totale di 36 ore (al posto delle attuali 37), scegliendo qualsiasi giorno della settimana per il riposo, sulla base di una programmazione mensile a livello di area. Il tutto senza nessuna modifica nel trattamento normativo ed economico.

I numeri di Sace

Sace è specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico. Da oltre 45 anni è partner per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario, per facilitare l’accesso al credito delle aziende e sostenerne la liquidità e gli investimenti, per la competitività e la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Ha 13 sedi in paesi target per il made in Italy, per costruire relazioni con controparti locali e facilitare il business con le imprese italiane. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti per 164 miliardi di euro, Sace, insieme a tutte le società del gruppo – Sace Fct, che opera nel factoring, Sace Bt, attiva nei rami credito, cauzioni e altri danni ai beni, e Sace Srv, specializzata nelle attività di raccolta dati e di gestione del patrimonio informativo – è al fianco di oltre 40mila aziende, soprattutto pmi.

