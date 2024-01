Quali sono le 25 compagnie aeree più sicure del mondo

Se in Giappone si indaga per chiarire le cause dell’incidente tra l’aereo della Guardia costiera giapponese e uno passeggeri della Japain Airlines all’aeroporto Haneda di Tokyo, AirlineRatings.com, l’unico sito web al mondo per la sicurezza aerea e la valutazione dei prodotti, ha annunciato la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure per il 2024.

Frutto di un’analisi su 385 diverse compagnie aeree, la classifica vede trionfare al primo posto Air New Zealand, che ha scacciato dal trono, solamente per 1,50 punti, Qantas. Decisiva, come spiega, Geoffrey Thomas, redattore capo di AirlineRatings.com, l’età della flotta “che ha fatto scivolare Qantas dal primo posto”. Peraltro, per limare questa differenza, il gruppo Qantas “ha già intrapreso il più grande rinnovamento della flotta della sua storia con diversi e ingenti ordini per l’A220, A320, A321, A350 e 787 da consegnare nei prossimi tre anni”.

I parametri analizzati

Secondo quanto rivelato da Thomas, la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure per il 2024 si basa su diversi fattori: l’analisi degli incidenti nell’arco di 5 anni, gli incidenti gravi nell’arco di due anni, gli audit degli organi di governo dell’aviazione e delle associazioni principali; gli audit governativi, l’età della flotta e la formazione dell’equipaggio.

Sulla complessa questione degli incidenti, Thomas ha affermato che “tutte le compagnie aeree subiscono incidenti ogni giorno, e molti sono problemi di fabbricazione degli aeromobili o dei motori, non problemi operativi delle compagnie aeree. È il modo in cui l’equipaggio di volo gestisce questi gravi incidenti che distingue una buona compagnia aerea da una non sicura”.

Le 25 compagnie aeree più sicure nel 2024

Air New Zealand Qantas Virgin Australia Etihad Airways Qatar Airways Emirates All Nippon Airways Finnair Cathay Pacific Airways Alaska Airlines SAS Korea Air Singapore Airlines EVA Air British Airways Turkish Airlines TAP Air Portugal Lufthansa/Swiss Group KLM Japan Airlines Hawaiian Airlines American Airlines Air France Air Canada Group United Airlines.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .