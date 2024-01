Contents.com raccoglie 18 milioni di dollari per portare i suoi contenuti basati sull’AI in tutto il mondo

Contents.com ha annunciato un round di finanziamento serie B da 18 milioni di dollari, sostenuto da importanti fondi di venture capital europei e americani. L’obiettivo sarà consolidare la posizione di leadership nel mercato della generazione e orchestrazione di contenuti multilingua per medie e grandi aziende, grazie alla piattaforma tecnologica proprietaria all-in-one basata su intelligenza artificiale di cui dispone la società.

Il ruolo dell’IA nello scambio di informazioni

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le persone acquisiscono informazioni, e in questo scenario la company leader nella creazione di contenuti basati sull’AI, fondata nel 2021, fornisce un’innovativa piattaforma che facilita la generazione di diversi tipi di contenuto tra cui text, audio, video e animation. In particolare, l’innovativo servizio “brand voice” consente alle aziende di creare contenuti in linea con la propria brand identity attraverso la personalizzazione guidata dall’IA.

I fondi che hanno investito

Il fondo Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital sgr), già investitore di Contents.com, ha guidato questa nuova operazione di aumento di capitale, con la partecipazione di Thomson Reuters Venture e altri investitori specializzati.

Il capitale raccolto da questa iniziativa è destinato a una significativa espansione del business internazionale di Contents.com, che dal 2021 ha rapidamente ampliato la propria presenza internazionale con clienti in Europa, America Latina, Nord America e Asia. Oltre all’internazionalizzazione, il round servirà a potenziare le capacità e soluzioni tecnologiche della piattaforma, oltre a un aumento strategico del personale aziendale.

Il commento del ceo di Contents.com

“In un’era in cui l’innovazione guida il progresso, Contents.com si propone di aiutare le aziende globali a rimanere in testa”, ha detto Massimiliano Squillace, fondatore e ceo di Contents.com. “In questo straordinario percorso, la nostra filosofia di raccolta fondi è rimasta la stessa: cercare non solo finanziamenti, ma collaborazioni in linea con i nostri valori e la nostra visione innovativa. Questi finanziamenti ci spingeranno oltre i confini tradizionali, rivoluzionando la creazione di contenuti multilingue di alta qualità a livello globale”.

Ha affermato poi Simone Cremonini, partner di Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital): “Il mercato della generative AI è in una fase di crescita esponenziale, con previsioni che indicano un valore di mercato globale che potrebbe superare i 50 miliardi di dollari entro il 2026. Questa tecnologia sta aprendo nuove frontiere in settori diversi, dal marketing digitale all’automazione industriale. Contents.com è perfettamente posizionata per sfruttare queste opportunità e guidare l’innovazione in questo settore in rapida evoluzione”.

