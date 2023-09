Forbes Women’s Week: i temi e le immagini dell’ultima giornata di panel dedicata alla crescita internazionale

Si è concluso ieri 21 settembre l’ultimo dei quattro panel della, nella sede milanese dello studio legale

Il dibattito, dal titolo “Internazionalizzare per crescere: storie d’impresa”, si è aperto con i saluti dell’Avv. Stefano Bianchi, managing partner di Pavia e Ansaldo, che ha raccontato brevemente l’avventura di Pavia e Ansaldo, iniziata nel 1961, e diventato uno degli antesignani tra gli studi italiani associati capaci di espandersi all’estero e di assistere clienti stranieri attraverso desk specializzati.

Lo studio accompagna infatti numerosi clienti stranieri nel perfezionare joint venture in Italia. Con 6 uffici – Milano, Roma, Torino, Mosca, Tokyo e Barcellona – 23 dipartimenti specialistici, 7 desk esteri e oltre 130 professionisti assistono i clienti in tutte le aree del diritto d’impresa.

Cinque le speaker della serata: Meritxell Roca Ortega, partner di Pavia e Ansaldo, Giovanna Flacco, global marketing e brand manager di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Fausta Colosimo, head of international markets di Caffè Trucillo, Francesca Morichini, chief hr officer di Amplifon e infine Danila De Stefano, founder e ceo di Unobravo.

Meritxell Roca Ortega, partner di Pavia e Ansaldo

Meritxell Roca Ortega ha iniziato a lavorare in Pavia e Ansaldo nel 1996 ed è partner dello studio dal 2009. Svolge la sua attività presso le sedi di Milano e Barcellona guidando la practice spagnola dello studio.

Presta assistenza a clienti stranieri (in modo particolare spagnoli e latinoamericani), nonché a clienti italiani nelle relazioni bilaterali e multilaterali con paesi di lingua spagnola principalmente nelle aree del diritto commerciale e societario, immobiliare e diritto dell’energia. È stata presidente della Camera di Commercio Spagnola in Italia dal 1999 al 2008.

Ortega ha spiegato quanto sia importante tenere conto delle differenze culturali nella conclusione degli accordi e poter fare affidamento su un team multiculturale.

Giovanna Flacco, global marketing e brand manager di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella affonda le sue radici nell’anno 1221. Nata come convento dei frati domenicani, è considerata oggi la farmacia più antica del mondo, che svolge la sua attività proprio nei luoghi in cui ebbero inizio. L’Officina oggi è famosa in tutto il mondo per i suoi profumi, candele, cosmetici di alta gamma, oltre a liquori e prodotti per la cura della persona e della casa.

A ottobre 2021 Italmobiliare, investment holding che valorizza marchi importanti del Made in Italy, ha completato l’acquisizione di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, in un percorso di sviluppo dell’azienda e di accelerazione dell’espansione internazionale.

“Un elemento chiave dell’Officina è sicuramente quello legato alla tradizione”, ha spiegato Flacco. E avere alle spalle un heritage di oltre 800 anni, emblema del Made in Italy nel mondo, richiede impegno e perseveranza, ha proseguito la manager.

Da poco il marchio ha lanciato la campagna “Custodi delle Essenze di Firenze” per presentare quattro fragranze, le cui radici sono indissolubilmente legate alla storia della città di Firenze.

Fausta Colosimo, head of international markets di Caffè Trucillo

Caffè Trucillo è una torrefazione di Salerno specializzata da tre generazioni nel selezionare, tostare e mixare le migliori origini di caffè. Oggi è presente con le sue miscele in 40 Paesi, e nel primo semestre 2023 ha visto la sua presenza all’estero raggiungere quota 70%.

Colosimo è responsabile dei mercati internazionali e sei l’artefice di Accademia Trucillo (che nel 2023 compie 25 anni), nata come centro di formazione per fare cultura sul caffè di qualità, e diventata con il passare degli anni una vera e propria accademia che accoglie appassionati del caffè e collabora con scuole, istituti alberghieri e associazioni food & beverage. Inoltre rappresenta la prima scuola del caffè nata nel centro-sud Italia.

Ha assunto i panni di “ambasciatrice” del caffè e nei suoi numerosi viaggi ha in un certo senso tramandato il prezioso know-how del caffè. L’attuale e futuro percorso di internazionalizzazione comprende località come Toronto, Dubai e Iraq.

Francesca Morichini, chief hr officer di Amplifon

Amplifon è il leader mondiale nel settore dei servizi e soluzioni per l’udito. Alle sue spalle ha oltre 70 anni di crescita, gestione dei clienti ed espansione internazionale come azienda retail di dispositivi acustici, con la missione di migliorare la vita delle persone.

Oggi Amplifon è una multinazionale italiana con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, presente in 25 Paesi di 5 diversi continenti con oltre 9.300 punti vendita.

Francesca inizia la sua carriera in hr nel 2001 in Barilla. Nel 2004 entra in L’Oréal come hr manager, poi rientra in Italia come global human resources director per Bialetti. Dal 2010, in Whirpool Emea, ricopre ruoli con crescente responsabilità fino ad essere nominata, nel 2015, vice president human resources Emea. Da ottobre 2017 è chief hr officer di Amplifon.

Dal punto di vista hr, ha spiegato Morichini, per creare un’azienda globale di successo partendo dall’Italia, è importante la job rotation internazionale di manager e talenti.

Morichini è anche consigliera di amministrazione di Fondazione Amplifon, onlus del gruppo che si occupa di inclusione sociale.

Danila De Stefano, founder e ceo di Unobravo

Nato nel 2019, Unobravo è il servizio di psicologia online che si propone come un punto di riferimento nella vita delle persone, per aiutarle nel raggiungimento del benessere psicologico e supportarle nella crescita personale. Unobravo lavora ogni giorno per abbattere lo stigma sui temi di salute mentale e normalizzare l’accesso alla terapia attraverso prezzi accessibili e l’attenta selezione di professionisti per garantire sempre un servizio d’eccellenza. A oggi conta una équipe di 4mila psicologi, 130mila pazienti e un core team di oltre 200 persone.

A luglio dello scorso anno la società ha chiuso un round di investimento da 17 milioni di euro, guidato da Insight Partners. Il round, come la founder ha comunicato in quell’occasione, doveva servire anche per rafforzare l’internazionalizzazione, consolidando la vostra presenza in Spagna attraverso il brand Buencoco, e avviare nuove partnership con il settore privato.

Con De Stefano si è infine parlato della telemedicina, che sta diventando un tema sempre più interessante, e delle sfide di domani nel settore.

