Google taglia centinaia di dipendenti nelle divisioni ingegneria, hardware e Assistant

Google ha licenziato diverse centinaia di dipendenti in diverse divisioni, tra cui quelle hardware e ingegneristiche. Il colosso ha seguito altre aziende tech come Amazon e Unity che hanno annunciato consistenti tagli del personale all’inizio dell’anno.

Aspetti principali

I licenziamenti sono stati annunciati dal New York Times e da Semafor nella notte di mercoledì e sono stati confermati da Google stesso.

I tagli riguardano dipendenti della divisione ingegneristica principale, della divisione hardware che produce dispositivi Pixel e Fitbit e del team che lavora su Google Assistant .

. Secondo il NYT, “diverse centinaia” di lavoratori della divisione ingegneristica principale hanno ricevuto notifiche di licenziamento e hanno già perso l’accesso ai sistemi aziendali.

Come riportato da 9to5Google, il team che progetta smartphone, smartwatch e dispositivi per il fitness di Google ha subito una “riorganizzazione” lunedì, portando all’eliminazione di centinaia di ruoli.

Come hanno dichiarato dall’azienda a Semafor, centinaia di dipendenti sono stati licenziati anche da Google Assistant, il concorrente di Apple Siri e Amazon Alexa , come parte di una ristrutturazione che prevede l’integrazione di nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

e , come parte di una ristrutturazione che prevede l’integrazione di nuove tecnologie di intelligenza artificiale. L’azienda ha confermato a The Verge che alcune centinaia di persone sono state licenziate da ciascuna delle tre divisioni.

La dichiarazione chiave

In una dichiarazione inviata via email, un portavoce di Google ha detto a Forbes che i licenziamenti fanno parte della riorganizzazione che l’azienda sta apportando “per diventare più efficiente e lavorare meglio, e per allineare le risorse alle loro principali priorità di prodotto”. Inoltre, si legge, l’azienda “supporterà tutti i dipendenti interessati mentre cercano nuovi ruoli qui in Google o in altre realtà.”

In cifre

12.000. Il numero approssimativo di dipendenti licenziati da Google all’inizio del 2023, circa il sei percento della forza lavoro totale dell’azienda in quel momento. I licenziamenti dell’anno scorso sono avvenuti nel contesto di timori di una recessione economica globale dopo un grande boom delle assunzioni registrato durante la pandemia. In una riunione interna di dicembre, il ceo dell’azienda, Sundar Pichai, ha ammesso che i licenziamenti avrebbero potuto essere gestiti meglio e ha detto: “In Google, non abbiamo mai avuto un momento del genere in 25 anni.”

Sullo sfondo

In precedenza, mercoledì, Amazon ha emesso una nota interna annunciando dei piani per tagliare “diverse centinaia” di dipendenti nelle sue divisioni Prime Video e MGM Studios. Un giorno prima, il sito di streaming di giochi di proprietà di Amazon, Twitch, ha annunciato il licenziamento del 35% del suo personale, ovvero circa 500 lavoratori, a causa di difficoltà nel raggiungere la redditività. Lunedì, Unity, che produce software per la progettazione di videogiochi, ha annunciato una riduzione del 25% della forza lavoro, licenziando 1.800 dipendenti.

