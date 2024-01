I leader aziendali ottimisti per il 2024: cruciali l’AI e gli investimenti in tecnologie pulite

A proposito di sostenibilità

Quasi la metà dei leader aziendali globali prevede che il cambiamento climatico rappresenterà il principale fattore di rottura per le aziende nel prossimo decennio. In quest’ottica, i leader affermano che la mancanza di procedure e processi sostenibili rappresenterà un rischio esistenziale a lungo termine per le loro organizzazioni.

Gli incentivi favoriscono gli investimenti: il 57% dei dirigenti aziendali ha dichiarato che intende aumentare gli investimenti in tecnologie pulite negli Stati Uniti nei prossimi 2-3 anni grazie all’Inflation Reduction Act, mentre la stessa percentuale prevede di farlo in UE come conseguenza diretta del piano industriale Green Deal.

Il 38%, inoltre, riconosce che probabilmente entreremo in un’era in cui la crescita si interromperà a causa dell’esaurimento delle risorse globali.

E la supply chain?

L’impatto del Covid-19 e le conseguenti difficoltà economiche hanno aumentato la consapevolezza circa la vulnerabilità delle supply chain globali su cui le imprese internazionali fanno da tempo affidamento.

Nell’ultimo anno, i leader hanno cercato di ripensare e ridisegnare la struttura delle loro catene di fornitura globali, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di gravi interruzioni.

Gli insegnamenti tratti dai lockdown hanno portato a un aumento delle soluzioni di nearshoring e friend-shoring per gli approvvigionamenti, riducendo l’esposizione alle turbolenze macroeconomiche e logistiche.

Poco meno della metà (45%) dei dirigenti d’azienda afferma che in futuro una parte significativa dei loro approvvigionamenti sarà oggetto di friend-shoring, mentre il 49% dichiara che sta investendo in altre economie emergenti per ridurre la dipendenza dalla Cina.

Meno smart working

Intanto, le organizzazioni pianificano e implementano le loro politiche di ritorno al lavoro in presenza, e un quarto prevede anche di aumentare gli investimenti in spazi per uffici, in crescita rispetto al 4% dello scorso anno.

Tuttavia, molte organizzazioni ritengono che il lavoro flessibile e ibrido non sia destinato a scomparire.