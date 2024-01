Jamie Dimon afferma che non parlerà più di Bitcoin (dopo averlo criticato un’ultima volta)

Jamie Dimon, il miliardario ceo della più grande banca statunitense JPMorgan Chase, ha offerto quello che ha detto sarebbe stato il suo ultimo commento in merito ai bitcoin. Ha confermato il suo atteggiamento nei confronti della criptovaluta anche dopo la svolta di scorsa settimana per gli investimenti istituzionali.

Fatti principali

Il Bitcoin è simile a un “pet rock” (sasso domestico) perché “non fa nulla”, ha detto Dimon allo Squawk Box della CNBC dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Dimon ha spiegato che gli unici “casi d’uso reali” per bitcoin sono attività criminali come il traffico sessuale e il riciclaggio di denaro sporco, facendo eco alle sue precedenti critiche.

In quella che Dimon ha definito “l’ultima volta” in cui parlerà di questo, ha suggerito che il bitcoin deriva il resto del suo valore dal paper trading (il trading simulato) piuttosto che servire a uno scopo tangibile. In ogni caso crede ancora che gli investitori abbiano il diritto di acquistarlo, perché è un “paese libero”.

L’atteggiamento ancora sprezzante di Dimon nei confronti del bitcoin arriva in particolare una settimana dopo che i regolatori hanno approvato gli etf bitcoin.

La citazione

“Non mi interessa, per favore smettete di parlare di queste str***te”, ha risposto il miliardario Dimon alla domanda della CNBC sul fatto se l’emissione di nuovi Etf da parte di altre istituzioni finanziarie tradizionali avesse cambiato la sua opinione sul bitcoin.

Fatto sorprendente

Nonostante la reazione blasé di Dimon, JPMorgan è coinvolta nel nuovo fondo bitcoin. JPMorgan è uno dei partecipanti autorizzati per l’Etf bitcoin di BlackRock, il che significa che facilita i flussi di capitale in entrata e in uscita dal fondo.

Sullo sfondo

Tra i più accaniti critici del bitcoin da diversi anni, Dimon aveva affermato nel 2017 che non “finirà bene” per gli investitori in bitcoin e che la valuta alla fine sarà priva di valore. Il Bitcoin è cresciuto di circa il 1.000% negli ultimi sei anni. Nonostante il forte ritorno sull’investimento di Bitcoin, Dimon ha spesso avuto ragione riguardo all’associazione di Bitcoin con imprese criminali, poiché le organizzazioni terroristiche finanziate dalle criptovalute e i fondatori dei due più grandi scambi di criptovalute sono stati arrestati dalle autorità statunitensi per frode.

In cifre

Circa 2 miliardi di dollari. Questo è l’importo del nuovo denaro investito negli 11 etf spot bitcoin approvati durante i primi tre giorni di negoziazione dei fondi.

