Altro passo storico per le cripto: la Sec approva gli Etf spot su Ether

Continua senza sosta l’ascesa delle criptovalute nei mercati. A distanza di quattro mesi dalla storica approvazione degli Etf spot su Bitcoin, ieri la Sec, alla chiusura dei mercati, ha dato il suo via libera anche alle richieste degli emittenti per quotare a Wall Street Etf basati sul prezzo spot di Ether, la seconda criptovaluta più importante al mondo dopo appunto Bitcoin.

Approvati gli Etf spot su Ether

Rispetto all’ok agli Etf su Bitcoin, il via libera di giovedì da parte della Sec ha un po’ sorpreso tutti. Come riportato da Forbes, infatti, erano in molti a prevedere un diniego da parte dell’autorità, in virtù anche delle ultime dichiarazioni di Gary Gensler, presidente della Sec. La svolta sarebbe arrivata dopo che la Sec ha chiesto alle varie società interessate all’autorizzazione di aggiungere ulteriori documenti e di “rinunciare” allo “staking” sull’Etf, che consente di far maturare degli interessi a chi investe direttamente nella criptovaluta e la detiene nel tempo. Tra questi, rivela Forbes, troviamo Blackrock, Fidelity e Grayscale.

Una volta che questi 8 Etf saranno negoziabili si uniranno agli 11 spot su Bitcoin (che attualmente detengono circa 58 miliardi di dollari di asset. Insieme, daranno accesso al mercato azionario a token che rappresentano circa i due terzi del mercato delle criptovalute da 2,68 mila miliardi di dollari, secondo CoinGecko. Volano le quotazioni In scia alle indiscrezioni sulla possibile approvazione, le quotazioni di Ether sono schizzate al rialzo (+22%) e ora si attestano intorno ai 3.800 dollari. La citazione “L’approvazione della Sec rappresenta un’enorme vittoria per gli investitori di tutto il mondo”, ha affermato Greg Mortiz, direttore operativo dell’hedge fund cripto Alt Tab Capital, in un commento inviato via email a Forbes. “C’è una grande domanda di asset digitali e per troppo tempo il loro accesso è stato limitato alle persone tecnicamente esperte o già ricche. Vediamo le più grandi istituzioni finanziarie del mondo creare prodotti per soddisfare tale domanda, e ora vediamo una decisione normativa che abbraccia il progresso”, ha aggiunto.

