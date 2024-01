Chi è Roberta Neri, l’italiana che entrerà nel cda di Ryanair

A partire dal 1° febbraio 2024 ci sarà un’italiana nel cda di Ryanair: si tratta di Roberta Neri, presidente del gruppo Retelit, ex amministratrice delegata di Enav, società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, ed ex cfo di Acea. Roberta Neri entrerà nel cda della compagnia aerea come amministratore non esecutivo.

Laureata in economia, ha iniziato la sua carriera in Italsiel, per poi approdare in Acea. Ha fondato Manesa, oggi Byom, per la quale si è occupata di consulenza finanziaria. È stata ad di Enav dal 2015 al 2020, gestendo il collocamento in Borsa della società. Dal 2018 è parte di Asterion, prima come senior advisor, poi come operating partner. È consigliere di amministrazione di Sorgenia, di doValue e senior advisor di Equita Group.

Le parole del presidente di Ryanair

«Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings” ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy. “Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell’aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l’ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro cda mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio”.

