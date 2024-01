Giovanna Paoloni è il nuovo ceo di Officina Santa Maria Novella

Giovanna Paoloni, 20 anni di esperienza in multinazionali nel settore lusso e retail, è stata nominata amministratore delegato e direttore generale di Officina Profumo- Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Il percorso di successo di Giovanna Paoloni

Laureata in Economia e Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano, inizia la sua carriera nel 2004 tra Milano e Londra in Armani.

Entra nel 2007 nella divisione Nord Europa del gruppo Prada dove ricopre molteplici incarichi, dapprima nel wholesale e poi nel retail. Nel 2015 si unisce a Harrods come general sales manager e nel 2017 viene scelta come retail director beauty, luxury e fashion di Value Retail.

Nel 2019 è nominata general manager Northern Europe per Bottega Veneta, assumendo la responsabilità di tutte le attività di business in Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria e Scandinavia.

Il commento di Paoloni