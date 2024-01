In Arabia Saudita apre il primo negozio di liquori in 70 anni. Ecco gli altri paesi che vietano la vendita degli alcolici

Il primo negozio di liquori aperto in Arabia Saudita in oltre 70 anni ha dato il benvenuto ai diplomatici non musulmani che hanno potuto acquistare alcolici per la prima volta mercoledì. Un passo verso la liberalizzazione per il paese ultraconservatore, che è uno dei pochi al mondo a vietare l’uso di alcolici ai cittadini.

Aspetti principali

Situato nel quartiere diplomatico della capitale Riyadh, l’apertura del nuovo negozio riflette gli sforzi del principe ereditario Mohammed bin Salman per rendere il Regno dell’Arabia Saudita una destinazione più popolare per gli affari e il turismo, ha riferito l’Associated press. Il negozio è aperto solo ai diplomatici non musulmani che devono presentare un documento d’identità diplomatico per acquistare liquori, birra e vino.

Il negozio non è aperto ai non diplomatici e non annulla i divieti di consumo di alcolici applicati ai cittadini fin dagli anni Cinquanta.

L’Arabia Saudita non è l’unica nazione che vieta la vendita di alcolici. Il Kuwait, ad esempio, ha proibito la vendita e l’acquisto all’interno dei suoi confini dal 1965 – una mossa che all’epoca causò la morte o il ricovero di centinaia di cittadini che invece bevevano profumi e alcol per sfregamento, come riporta Time – e le leggi sono ancora in vigore.

In alcuni paesi, il governo vieta ai musulmani di bere alcolici per motivi religiosi, ma le stesse leggi non si estendono ai non musulmani: in Pakistan, Oman e Qatar, l'alcol è legalmente servito ai non musulmani che ottengono un permesso nei ristoranti e negli hotel autorizzati e, in alcuni casi, possono anche acquistare alcolici nei negozi di liquori. In Somalia e in Brunei, il consumo di alcolici in uno spazio pubblico è illegale per chiunque, anche se i non musulmani e i visitatori stranieri possono tecnicamente bere in privato. La Somalia ha deciso di triplicare le pene per i reati legati all'alcol nel 2021.

, ma le stesse leggi non si estendono ai non musulmani: in Pakistan, Oman e Qatar, l’alcol è legalmente servito ai non musulmani che ottengono un permesso nei ristoranti e negli hotel autorizzati e, in alcuni casi, possono anche acquistare alcolici nei negozi di liquori. In Somalia e in Brunei, il consumo di alcolici in uno spazio pubblico è illegale per chiunque, anche se i non musulmani e i visitatori stranieri possono tecnicamente bere in privato. La Somalia ha deciso di triplicare le pene per i reati legati all’alcol nel 2021.

In altri paesi, come la Libia, il Bangladesh e l’Iran, l’alcol è contro la legge, ma le vendite clandestine, il contrabbando transfrontaliero e la produzione di alcolici artigianali sono piuttosto comuni.

In Sudan vigeva il divieto assoluto di bere alcolici fino al 2020, quando le leggi sono state mitigate per consentire ai non musulmani di bere, anche se non in compagnia di persone di fede islamica.

Il progetto Vision dell’Arabia Saudita

L’apertura del negozio di liquori è l’ultima mossa dei funzionari sauditi per modernizzare l’immagine del paese, in quanto il principe ereditario Mohammed bin Salman mira a incrementare il turismo e gli affari come parte della sua iniziativa Vision 2030.

Sullo sfondo

Il monarca dell’Arabia Saudita, il re Abdulaziz, implementò il divieto di bere alcolici nel paese nel 1951, dopo che suo figlio aveva sparato e ucciso, da ubriaco, il cittadino britannico e viceconsole Cyril Ousman mentre partecipava a una festa.

Il principe Mishari fu condannato per omicidio e morì nel 2000. In Arabia Saudita, come nella maggior parte degli altri paesi che regolano l’uso dell’alcol, la maggioranza della popolazione pratica la religione islamica. La maggioranza dei musulmani si astiene dal bere alcolici.

