Il petrolio dell’Arabia Saudita ha attirato Wall Street alla “Davos del deserto”. Mentre continua la guerra tra Israele e Hamas

Mentrecontinuava a bombardare Gaza, appena due settimane dopo la devastante incursione dei militanti di, si è svolta il consueto vertice “, la vetrina annuale degli investimenti dell’Arabia Saudita.

LEGGI ANCHE: Da Mike Bloomberg a Yuri Milner: chi sono i miliardari che stanno supportando Israele con le loro donazioni

All’evento erano presenti diversi miliardari, titani di Wall Street e pezzi grossi della tecnologia come il fondatore di Uber, caduto in disgrazia, Travis Kalanick, e l’amministratore delegato di WeWork, Adam Neumann. Tutti attratti dalla gallina dalle uova d’oro del regno, il fondo sovrano da 778 miliardi di dollari.

Gli organizzatori del summit Future Investment Initiative affermano che solo una manciata di delegati ha deciso di annullare la partecipazione. L’evento saudita ha superato momenti peggiori nella sua breve storia: leader, aziende e dirigenti occidentali hanno abbandonato i piani di partecipazione nel 2018 dopo l’omicidio dell’editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi.

La Cia ha stabilito solo in seguito che l’omicidio è avvenuto sotto la direzione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che è apparso brevemente al summit. Al di fuori di oratori come Jamie Dimon di Jp Morgan, David Solomon di Goldman Sachs e l’ex inviato della Casa Bianca Jared Kushner, alcuni delegati al raduno di Riyadh erano ansiosi di essere nominati.

Gli interventi più importanti

Mentre le news sulla guerra lampeggiavano sugli schermi, gli uomini d’affari hanno detto la loro. “C’è una nuova S nella sigla Esg che è la sicurezza”, ha avvertito Jane Frazer di Citi all’evento, passando dall’aspetto sociale all’importanza dell’investimento “ambientale, sociale e di governance”.

A pochi isolati di distanza, fuori dalla sede della Commissione per i diritti umani del paese, la parola “diritti” lampeggiava in maniera intermittente sull’edificio. Colombe animate hanno lampeggiato su cartelloni elettronici, mentre ballerini vestiti d’argento sono saliti sul palco per dare il via all’evento, seguito da un frammento di Puccini eseguito da un cantante d’opera.

Successivamente, un trio di robot ha tenuto sessioni di domande e risposte e un recital di poesia. Mercoledì Jared Kushner, che si è assicurato un investimento di 2 miliardi di dollari dal principe ereditario Mohammed bin Salman appena sei mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca dell’amministrazione Trump, si è espresso sulla guerra di Gaza.

“Quando le forze del bene stanno vincendo, le forze del male cercheranno di fermarle. È quello che, credo, l’attacco terroristico volesse fare”, ha detto. “L’economia israeliana era in piena crescita, era diventato un partner molto attraente per molte persone nella regione e i progressi tra Sauditi e Israele stavano procedendo bene”.

Il piano da 500 miliardi di dollari dell’Arabia Saudita

La guerra è stata un punto di discussione ricorrente per gli opinionisti. Ma i temi al centro dell’evento, che ha attirato 6.000 leader d’azienda, investitori e celebrità minori come il dottor Oz, sono stati gli aggiornamenti sulle manovre dell’Arabia Saudita per spezzare la dipendenza alla sua economia dal petrolio.

I pretendenti si sono affollati intorno al personale del fondo sovrano e del suo braccio di investimento tecnologico, Sanabil, ma lo stand presidiato dall’agenzia che promuove gli investimenti esteri in Arabia Saudita e da Aramco, parzialmente di proprietà statale, che ha finanziato in gran parte la sua fortuna, era più tranquillo.

Il vertice ha segnato la metà del piano quattordicennale di Mohammed bin Salman per il rifacimento dell’economia del Regno entro il 2030. I cosiddetti progetti “giga”, come lo sforzo da 500 miliardi di dollari per costruire una città futuristica chiamata Neom sul Mar Rosso, sono i punti cardine del piano che ha visto il Regno diventare un importante investitore nel golf, nel calcio, nei videogiochi e nelle aziende tecnologiche.

Il fondatore e ceo di SoftBank, Masayoshi Son, era assente all’evento. Tuttavia, hanno sfilato molti degli investimenti sbagliati di SoftBank, come Travis Kalanick di Uber e Adam Neumann di WeWork.

Gli investimenti sbagliati

L’investimento da 3,5 miliardi di dollari dell’Arabia Saudita in Uber nel 2016 ha segnato l’inizio di un rapporto crescente e a volte conflittuale con la Silicon Valley. Mesi dopo quell’accordo, il fondo sovrano ha investito 45 miliardi di dollari nel Vision Fund di SoftBank, nel tentativo dei fondatori di portare su scala globale non solo startup come Uber e WeWork, ma anche gli stessi investimenti tecnologici. Secondo Reuters, lo scorso anno, il Vision Fund ha registrato una perdita annuale di 32 miliardi di dollari.

Il cofondatore di WeWork, Neumann, che ha supervisionato la corsa della startup di coworking verso una valutazione di 47 miliardi di dollari nel 2019, prima di essere estromesso dal consiglio di amministrazione pochi mesi dopo a causa di una serie di scandali, ha presentato il suo marchio di “imprenditorialità d’impatto” durante una gara di pitch in stile Shark Tank.

L’allineamento tra imprese e governo

Il vincitore del concorso, che ha gridato “I love Adam Neumann” tra gli applausi, si è aggiudicato una mentorship con l’uomo in persona, un soggiorno di tre mesi in una proprietà gestita dalla sua nuova startup Flow, che l’imprenditore descrive come “le Quattro Stagioni” dei condomini.

Un altro premio è stata l’opportunità di presentare il progetto ad Andreessen Horowitz, che l’anno scorso ha investito 350 milioni di dollari in Flow, mentre la precedente azienda di Neumann, che ha raccolto quasi 17 miliardi di dollari dagli investitori, è sull’orlo del fallimento.

“Abbiamo osservato i cambiamenti e sono stati incredibili da vedere nel mondo degli affari, della finanza, dei diritti umani, in ogni singola categoria”, ha dichiarato Neumann. “E’ bellissimo vedere quando le imprese e il governo possono essere allineati… tutti noi abbiamo una scelta, siamo creatori o distruttori, e io ho scelto di essere un creatore e penso che questo paese abbia scelto di essere così”.

L’Arabia Saudita, sotto il governo de facto di Mbs, si è ritagliata un percorso nuovo. Gli investimenti del Pif nel golf, nel calcio e in titoli tecnologici quotati in borsa come Lucid e Activision Blizzard, hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Nel frattempo, il suo braccio di venture, Sanabil, ha appoggiato un elenco crescente di fondi di venture capital di grandi nomi: Andreessen Horowitz, Sequoia China, Tiger Global.

All’interno dell’Arabia Saudita, questi investimenti si sono riverberati in tutto il paese. Riyadh ospiterà l’ultima edizione di un festival di musica dance un tempo impensabile e ora una caffetteria di lusso si affaccia su Deera Square, un tempo luogo di esecuzioni pubbliche e conosciuta localmente come Chop Chop Square.

La crescita dell’Arabia Saudita

Parlando all’evento, il governatore del Pif Yasir Al-Rumayyan ha affermato che la Vision 2030 ha ispirato un’ondata di nuovi investimenti nel Regno, insieme a circa 560mila posti di lavoro. Nel frattempo, secondo la Brookings Institution, la partecipazione delle donne alla forza lavoro è esplosa al 33% entro il 2020, dal 19,7% del 2018. L’organizzazione no-profit Endeavor stima che la percentuale di donne che lavorano nelle startup saudite sia più alta che in Europa e più o meno allo stesso livello degli Stati Uniti.

Il ritmo di spesa che ha permesso questi cambiamenti è stato impegnativo anche per le vaste risorse del Fondo pubblico per gli investimenti. L’anno scorso il fondo ha registrato una perdita annuale di 15,6 miliardi di dollari, ma le sue attività sono cresciute dopo che un’altra tranche di azioni di Aramco è stata trasferita sotto il suo controllo, come ha riferito Bloomberg in agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.