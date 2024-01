Questa under 30 ha creato una piattaforma digitale che offre piani di nutrizione sulla base del dna

Articolo tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

L’idea di costruire da zero qualcosa che potesse avere un impatto importante nella vita delle persone è sempre stata nella sua testa. Fin da bambina, Alessandra Cestaro voleva lasciare il segno. Nel 2020 ha iniziato a lavorare alla sua idea imprenditoriale: Holifya, una piattaforma digitale di nutrigenetica che offre a consumatori, studi medici, farmacie e aziende piani di nutrizione personalizzati sulla base del test del dna.

Il percorso di Alessandra Cestaro

Insieme a lei, che ha la carica di ceo, come fondatori ci sono anche il cpo Marco Brustia ed Elvira Pistolesi, direttore scientifico. “L’idea di Holifya è nata per caso”, racconta Alessandra. “Ero a New York, per il mio mba alla Columbia Business School, nel 2019, e mi sono innamorata del mondo delle startup”. Poco dopo ha partecipato a un contest di Y Combinator (uno degli acceleratori più importanti della Silicon Valley), dove doveva presentare una “nuova idea di startup” legata al tema longevità.

“È stato un successo: abbiamo vinto un grant dalla Columbia University e siamo entrati nel percorso di accelerazione dell’università”. Laurea all’Università Bocconi in international management, dopo un’esperienza in Google a Dublino, Alessandra ha iniziato la sua carriera nel 2016 in McKinsey. La sua è una famiglia di medici e ricercatori nell’ambito della longevità, medicina anti-aging e biochimica della nutrizione.

“Sono sempre stata affascinata dal lavoro di ricerca dei miei genitori. Sono stati loro a parlarmi della nutrigenetica e della nutrigenomica, e più in generale della medicina e della nutrizione di precisione. Ho scoperto che un’analisi del dna può informare le nostre scelte e avere un impatto importante sulla nostra alimentazione”. Se conosciamo il nostro dna, quindi, possiamo adottare un’alimentazione e uno stile di vita personalizzato, riuscendo a ‘spegnere’ i nostri geni sfavorevoli, prosegue Cestaro.

L’idea di business

“L’idea imprenditoriale è di offrire test diagnostici avanzati (a partire dai test genetici), da effettuare a casa, in farmacia o dal proprio medico, e piani di nutrizione personalizzati sulla base del dna. Il core business è duplice: vendita di test genetici, piani di nutrizione, integratori e pasti personalizzati da un lato, e analisi di dati genetici e sviluppo di algoritmi per supportare il medico nel produrre una migliore diagnosi dall’altro”.

Dall’anno prossimo, inoltre, Holifya, il cui team oggi è composto da sette persone, lancerà anche un modello di abbonamento mensile comprensivo di check-up e analisi mirate, un piano alimentare personalizzato e supporto in video-consulto di specialisti come biologi nutrizionisti o medici.

“Il 2023 è stato il primo vero anno ‘caldo’ di Holifya. Il primo round pre-seed, tra dicembre 2022 e lo scorso febbraio, è stato di 500mila euro, con Growth Engine e Exor Ventures come lead investor, oltre alla partecipazione di Bocconi 4 Innovation”, spiega la fondatrice.

Le novità sul fronte della ricerca

“Abbiamo ricevuto anche l’approvazione da parte di Invitalia per il bando Smart e Start, quindi un importante finanziamento che ci permetterà di investire ulteriormente nella nostra tecnologia e nel team”. Il prossimo round, invece, è previsto per la fine del 2024. “I futuri investimenti saranno focalizzati sui tre elementi di valore di Holifya: il team, lo sviluppo della tecnologia con il lancio della nuova piattaforma e il marketing”.

Novità anche sul fronte della ricerca: “Grazie a una partnership con uno dei principali laboratori di genetica in Italia, dall’anno prossimo abbiamo previsto inoltre il lancio del sequenziamento del genoma intero (oggi analizziamo l’esoma). Un’innovazione importante”. Per il 2024, intanto, Holifya ambisce a superare il milione di euro di ricavi e arrivare al 2026 con 15 milioni.

