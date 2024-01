Il miliardario proprietario del Liverpool pronto a investire 3 miliardi di dollari nel PGA Tour di golf

Manca solo l’ufficialità: Strategic Sports Group, società guidata dalla Fenway Sports Group proprietaria del Liverpool e dei Boston Red Sox, investirà circa 3 miliardi di dollari nel PGA Tour di golf. Come riporta il Financial Times, il PGA Tour ha approvato l’investimento nella notte tra il 30 e 31 gennaio 2024. Secondo una delle fonti, i fondi potrebbero arrivare a scaglioni.

Aspetti principali

L’accordo, che dovrebbe portare il Pga Tour a valere 12 miliardi di dollari , è l’ultima mossa per tentare di non perdere terreno nei confronti del LIV Golf , l’entità costituita dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

, è l’ultima mossa per tentare di non perdere terreno nei confronti del , l’entità costituita dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita. L’investimento dovrebbe includere un programma di partecipazione azionaria per i giocatori e un premio per i golfisti che sono rimasti fedeli al Tour non passando al LIV.

Secondo il FT, il Pga Tour intende comunque continuare i colloqui con il fondo sovrano saudita per un possibile accordo che consentirebbe al fondo PIF di prendere una quota nell’entità.

I dialoghi tra il Pga Tour e il Pif

L’affare tra SSG e il Pga Tour non è parte delle trattative tra il Tour e il Public Investment Fund (Pif). Proprio il management del Tour e i sauditi, nel giugno 2023 avevano manifestato la volontà di trovare un accordo per evitare ulteriori divisioni. Nonostante la scadenza delle trattative fosse fissata per il 31 dicembre 2023, il PGA Tour e il Pif hanno avvisato i giocatori che i negoziati proseguiranno anche in questi primi mesi del 2024.

Controversie

La coesistenza degli eventi del Pga Tour e del LIV è stato uno degli ostacoli nei dialoghi con il fondo PIF che hanno attirato l’attenzione delle autorità antitrust degli Stati Uniti. Sono ancora misteriose le modalità che permetteranno la coesistenza tra gli eventi del PGA Tour e quelli di LIV. La stagione 2024 di LIV Golf dovrebbe iniziare questo fine settimana in Messico.

Chi c’è a capo di Fenway Sports Group

Tra i sostenitori di Strategic Sports Group ci sono il gestore di hedge fund e proprietario dei New York Mets Steve Cohen e il proprietario della franchigia NFL degli Atlanta Falcons Arthur Blank. La società a capo di SSG è Fenway Sports Group, multinazionale di proprietà di John Henry, miliardario proprietario del Liverpool Football Club, dei Boston Red Sox, dei Pittsburgh Penguins e del Boston Globe. Secondo Forbes il patrimonio di Henry è pari a 5,1 miliardi di dollari. Il 10% di FSG è di Tom Werner, cofondatore del gruppo. Il suo patrimonio è di 1,7 miliardi di dollari.

