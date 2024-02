Italia in vetta alla classifica dei passaporti più potenti al mondo (insieme ad altri 5 Paesi)

Il passaporto è un indispensabile compagno di viaggio se si vogliono superare i confini dell’Unione Europea. Il documento, previsto in Italia dalla legge e rilasciato a tutti i cittadini, consente di viaggiare in ben 194 Stati, su 227 in tutto il mondo. Un dato che ha permesso al passaporto italiano di scalare la classifica di Henley Passport Index fino al primo posto.

Con dati storici che coprono 19 anni, l’Henley Passport Index si basa su dati esclusivi dell’Autorità Internazionale del Trasporto Aereo (Iata). L’indice comprende 199 passaporti e 227 diverse destinazioni di viaggio.

Aggiornato mensilmente, è considerato lo strumento di riferimento standard per valutare la posizione di un passaporto nella mobilità globale. A ogni paese viene assegnato un punteggio totale pari al numero di destinazioni per le quali non è richiesto il visto.

Italia al primo posto. Dominano i paesi europei

Nell’ultima classifica pubblicata, dominano i paesi europei. Secondo l’ultimo aggiornamento, infatti, l’Italia condivide il primo posto insieme ad altre cinque nazioni: Francia, Germania, Spagna, Singapore e Giappone. L’elenco è in continuo aggiornamento e per questo soggetto a numerose variazioni. Nel mese di ottobre dello scorso anno, ad esempio, Germania, Italia e Spagna erano al secondo posto, mentre la Francia era al terzo a pari merito con il Giappone.

Nella top five di inizio 2024 ci sono anche Corea del Sud, Finlandia e Svezia(193); Austria, Danimarca, Olanda e Irlanda (192); Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Norvegia e Belgio (191); Grecia, Malta e Svizzera (190).

Crescono Emirati Arabi Uniti, Ucraina e Cina

Si piazzano in fondo alla lista Siria, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Nepal e Territori Palestinesi, Bangladesh e Corea del Nord. Record negativo per l’Afghanistan, con solamente 28 accessi senza visto a paesi stranieri.

Il paese ad aver scalato più posizioni negli ultimi dieci risultano essere gli Emirati Arabi Uniti, con l’aggiunta di ben 106 destinazioni al suo punteggio senza visto dal 2014, con un conseguente enorme balzo di 44 posti nella classifica dal 55esimo all’11esimo posto.

Crescita importante anche per Ucraina (32esimo posto con 148 destinazioni senza visto) e Cina (62esimo posto con accesso a 85 destinazioni senza visto), tra i primi 5 paesi a guadagnare più posizioni negli ultimi 10 anni (21 posizioni ciascuno). Entrambi hanno scalato altre due posizioni nell’ultimo anno.

Di seguito la classifica dei primi 10 paesi:

1. Francia, Germania, Spagna, Italia, Giappone, Singapore: 194

2. Corea del Sud, Finlandia, Svezia: 193

3. Austria, Danimarca, Olanda, Irlanda: 192

4. Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Norvegia, Belgio: 191

5. Grecia, Malta, Svizzera: 190

6. Repubblica Ceca, Australia, Nuova Zelanda, Polonia: 189

7.Stati Uniti, Canada, Ungheria: 188

8. Lituania, Estonia: 187

9. Lettonia, Slovacchia, Slovenia: 186

10. Islanda: 185

