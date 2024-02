Chi sono i 26 miliardari “assunti”: i dirigenti diventati ricchi senza essere fondatori o eredi di un’azienda

Chi pensa a un miliardario probabilmente da per scontato che sia fondatore (o cofondatore) o erede di un’azienda. È così per il ceo di Meta Mark Zuckerberg e il presidente di Amazon Jeff Bezos oppure per Jacqueline Mars, nipote del fondatore di Mars, e Thomas Pritzker, i cui predecessori hanno fondato la catena di hotel Hyatt che lui oggi gestisce.

Circa il 69% dei quasi 760 miliardari statunitensi elencati da Forbes rientra nella prima categoria, mentre poco più del 27% è erede di un impero. Complessivamente, quasi il 97% dei miliardari americani rientra in questi due categorie.

I miliardari “assunti”

Una terza categoria è la più rara: coloro che non sono né fondatori né eredi. Chiamiamoli miliardari “assunti”. Forbes ha individuato solo 26 persone che sono state assunte e che sono poi diventate miliardarie. Questi ultra-ricchi dirigenti lavorano o hanno lavorato in 20 aziende, quasi tutte nel settore della tecnologia o del private equity. Tra i più noti ci sono il ceo di Apple Tim Cook, il ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimon e Jonathan Gray, che è stato assunto alla Blackstone nel 1992 subito dopo la laurea e è stato nominato presidente e direttore operativo della società nel 2018.

Il miliardario più ricco come dirigente non fondatore è l’amico di Harvard di Bill Gates, Steve Ballmer, che è entrato in Microsoft nel 1980 come dipendente numero 40 e ha guidato l’azienda come ceo dal 2000 al 2014. Il membro più recente di questo ristretto gruppo di miliardari è la ceo dell’azienda di chip AMD, Lisa Su, che di recente è diventata miliardaria dopo una grande crescita del prezzo delle azioni di AMD. Lei è una delle cinque donne a entrare in questa lista. Ci sono poi Jayshree Ullal di Arista Networks, l’ex coo di Meta Sheryl Sandberg e Meg Whitman – che come ex ceo di eBay ha portato l’azienda da un fatturato di 5,7 milioni di dollari nel 1998 a 5 miliardi di dollari nel 2008 – accumulando milioni di azioni e diventando miliardaria per la prima volta nel 2003.

Ecco i 26 miliardari assunti

Steve Ballmer – Patrimonio: $120,5 miliardi – Ruolo: Ex ceo di Microsoft – Assunzione: 1980 Eric Schmidt – Patrimonio: $20,7 miliardi – Ruolo: Ex ceo e presidente di Google – Assunzione: 2001 Ramzi Musallam – Patrimonio: $9 miliardi – Ruolo: Veritas Capital CEO – Assunzione: 1997 Charles Simonyi – Patrimonio: $7,3 miliardi – Ruolo: Ex Chief Software Architect di Microsoft – Assunzione: 1981 Jonathan Gray – Patrimonio: $7,3 miliardi – Ruolo: Presidente e coo di Blackstone – Assunzione: 1992 John Brown – Patrimonio: $7,4 miliardi – Ruolo: Ex ceo di Stryker Corp – Assunzione: 1977 Jeff Rothschild – Patrimonio: $5,7 miliardi – Ruolo: Ex Vice Presidente di Facebook – Assunzione: 2005 Jeff Skoll – Patrimonio: $4,3 miliardi – Ruolo: Ex Presidente di eBay – Assunzione: 1995 Hamilton “Tony” James – Patrimonio: $4,1 miliardi – Ruolo: Ex Presidente di Blackstone – Assunzione: 2002 Jayshree Ullal – Patrimonio: $3,6 miliardi – Ruolo: ceo e presidente Arista Networks – Assunzione: 2008 Frank Slootman – Patrimonio: $3,5 miliardi – Ruolo: ceo e presidente di Snowflake – Assunzione: 2019 J. Tomlinson Hill – Patrimonio: $3,2 miliardi – Ruolo: Blackstone Ex Vice Presidente – Assunzione: 1993 Meg Whitman – Patrimonio: $3 miliardi – Ruolo: Ex ceo di eBay – Assunzione: 1998 Scott Shleifer – Patrimonio: $2,5 miliardi – Ruolo: Ex capo degli investimenti privati di Tiger Global Management – Assunzione: 2003 Tor Peterson – Patrimonio: $2,4 miliardi – Ruolo: Ex capo del commercio del carbone di Glencore International – Assunzione: 2011 Tim Cook – Patrimonio: $2,1 miliardi – Ruolo: ceo di Apple – Assunzione: 1998 Paul Saville – Patrimonio: $2,1 miliardi – Ruolo: Presidente Esecutivo di NVR – Assunzione: 2005 Jamie Dimon – Patrimonio: $2 miliardi – Ruolo: ceo di JPMorgan Chase – Assunzione: 2004 Scott Nuttall – Patrimonio: $2 miliardi – Ruolo: Co-ceo di KKR – Assunzione: 1997 Sheryl Sandberg – Patrimonio: $2 miliardi – Ruolo: Ex coo di Meta – Assunzione: 2008 Joseph Bae – Patrimonio: $1,8 miliardi – Ruolo: Co-CEO di KKR – Assunzione: 1996 Safra Catz – Patrimonio: $1,8 miliardi – Ruolo: Ceo di Oracle – Assunzione: 2004 Kenneth Hao – Patrimonio: $1,5 miliardi – Ruolo: Presidente di Silver Lake – Assunzione: 2000 Greg Mondre – Patrimonio: $1,5 miliardi – Ruolo: Co-ceo di Silver Lake – Assunzione: 1999 Lloyd Blankfein – Patrimonio: $1,2 miliardi – Ruolo: Ex ceo di Goldman Sachs – Assunzione: 1982 Lisa Su – Patrimonio: $1,1 miliardi – Ruolo: ceo di AMD – Assunzione: 2012

