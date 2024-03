Dalla nave di Sanremo alle nuove assunzioni: i progetti di Artech

Articolo apparso sul numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Dalla nave di Sanremo alle previsioni per il 2024. Luca Toscano, protagonista della copertina dei 100 Under 30 del 2023, punta alla crescita di Artech – gruppo che si compone di diverse società che offrono soluzioni spettacolari ed effetti speciali per lo show business – con l’acquisizione di nuove aziende e l’assunzione di almeno 20 nuovi talenti da qui al 2026.

Le prospettive positive derivano dai risultati ottenuti tra il 2023 e l’inizio del 2024. Proprio all’inizio di febbraio, in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Artled, startup fondata da Sossio Pezzella e dallo stesso Toscano, ha installato sulla nave Costa Smeralda una rete led di 202 x 18m, in grado di creare scritte e animazioni, interagendo e reagendo in diretta a quello che succedeva sul palco della kermesse.

La crescita è testimoniata dai dati economici. Secondo quanto annunciato da Toscano, il portafoglio di aziende del gruppo ha chiuso il 2023 con 7 milioni di ricavi, un milione in più rispetto al 2022 e prospettive in forte crescita per il 2024. “Stiamo ultimando”, ha dichiarato il fondatore di Artech, “le due diligence per l’acquisizione di partecipazioni rilevanti in nuove società che arricchiranno la nostra offerta nell’ambito della produzione di format per mostre e spettacoli permanenti e nel settore della robotica”.

Nel 2023 Artech è stata protagonista di show con un aspetto in comune: l’alto tasso di effetti speciali. Tra questi, l’evento Milano-House of Campari, organizzato con l’agenzia Noloop, si è aggiudicato la 20esima edizione del Bea – Best Event Awards Italia, il premio di Adc Group assegnato all’eccellenza degli eventi e della live communication.

Nello show, che ha permesso a Campari di celebrare il legame con Milano, i simboli della città e la nuova bottiglia sono apparsi tramite uno sciame di oltre 1.000 droni e i suoi giochi di luce. Lo spettacolo, realizzato da Artech con Dronisos, è stato reso possibile dal lavoro di 51 professionisti diretti da Toscano. La medaglia d’argento al Bea è andata invece allo show realizzato in occasione della candidatura per Roma Expo2030 – Humanlands, realizzato da Filmmaster ed Ega Worldwide. “Dopo l’inserimento nella lista dei 100 under 30 italiani”, ha concluso Toscano, “ho avuto la possibilità di fare nuovi incontri di valore. Quest’anno ho conosciuto professionisti con i quali spero di condividere progetti in futuro”.

