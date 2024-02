Il ruolo dell’innovazione nella strategia di Juventus: un nuovo standard nella relazione con i tifosi

Fondata nel 1897, la Juventus è una società calcistica professionistica quotata che, grazie alla sua storia più che centenaria, è diventata una delle squadre più rappresentative e apprezzate a livello nazionale e internazionale. La Juventus può contare su un indiscusso seguito mondiale con 560 milioni di tifosi nel mondo, di cui oltre 100 milioni in Europa, e più di 160 milioni di follower sui diversi canali digitali. Obiettivo di Juventus è continuare a essere pioniere nell’industry dello sport e raggiungere un’audience sempre più vasta, rafforzando il suo approccio all’innovazione.

Corporate e Open Innovation, la sfida di innovazione di Juventus

Non capita spesso nella industry del calcio di incontrare il ruolo dell’innovation manager. Un messaggio forte quello di Juventus che ha istituito questa funzione con l’obiettivo di sostenere i cambiamenti interni ed esterni all’azienda, traendone il massimo beneficio e favorendo la conversione di idee in valore tangibile.

Gli ottimi risultati ottenuti dalla sinergia tra il nuovo dipartimento di innovazione e gli altri team in Juventus – specie R&D e ICT – sono stati premiati con l’Innovation of the Year Award 2023, durante il Social Football Summit di Roma. Juventus si è distinta per l’innovazione di prodotto e processo, diventando un punto di riferimento in termini di competenze, soluzioni tecnologiche, innovazione e rapporto con i tifosi.

In linea con questo approccio, Juventus ha deciso di partecipare all’edizione 2023 della School of Innovation di Avanade, un percorso di formazione esclusivo pensato per la leadership di aziende che vogliono instillare nei propri team una cultura di open innovation. Il club bianconero ha poi preso parte al Makeathon, la challenge che ogni anno chiude la School of Innovation, che ha vinto con un concept innovativo che pone al centro la fan base e le esigenze dell’intero pubblico del Club.

“La partecipazione al progetto di open innovation di Avanade è stata per noi un’opportunità di crescita e confronto. La contaminazione e la collaborazione con professionisti di diversa natura è un valore aggiunto che l’ecosistema dell’innovazione oggi offre. Il coinvolgimento del club in iniziative di open Innovation è un vero e proprio pillar della nostra strategia. Riteniamo, infatti, che questo approccio ci consenta di accedere a risorse, competenze e tecnologie esterne che possono essere utilizzate per sviluppare e migliorare prodotti e/o servizi. Per questo motivo abbiamo proposto ai partecipanti una challenge legata ai nostri servizi di customer care”, commenta così Carolina Chiappero, innovation manager di Juventus Football Club.

Fan Relationship Management: ridefinire la relazione con tifosi e clienti

L’interazione con la fan base è per Juventus fondamentale e, da tempo, l’azienda ha avviato una collaborazione con Avanade e Microsoft volta a sviluppare, arricchire e ridefinire questa relazione. Il progetto, che ha previsto la centralizzazione dei dati relativi agli utenti nel CRM Microsoft Dynamics 365, ha l’obiettivo di aumentare fan base e customer engagement, migliorare il Fan Service e personalizzare la comunicazione con l’audience.

Un progetto guidato da Mirko Rinaldini, head of ICT di Juventus Football Club, che commenta: “Avanade è nostro partner da oltre 8 anni, durante i quali abbiamo implementato e fatto evolvere il CRM basato su tecnologia Microsoft Dynamics. Ora possiamo contare su una visione a 360 gradi dei nostri fan e riusciamo a interagire con loro su tutti i touch point fisici e digitali, avendo accesso alla storia di ogni tifoso col Club e potendo personalizzare il customer care e le campagne di marketing sulla base dei dati in nostro possesso”.

Grazie all’adozione del concetto di identità digitale per l’intero pubblico del club, l’azienda oggi è in grado di migliorare l’acquisizione di nuove lead, lavorando su diversi cluster di audience, come ad esempio, chi effettua acquisti dalla propria area riservata e chi, invece, non è iscritto al sito ma entra comunque in contatto con il Club ed effettua acquisti in modalità guest. La raccolta di questi dati consente a Juventus di creare esperienze mirate su diverse tipologie di personas e di alimentare la relazione con i fan che non sono ancora clienti.

Il progetto si iscrive a pieno titolo nella più ampia mission di Juventus volta a offrire ai suoi 560 milioni di tifosi in tutto il mondo esperienze, emozioni e divertimento unici. Questo impegno richiede un approccio dinamico e innovativo, come evidenzia efficacemente Mike Armstrong, chief marketing & communications officer di Juventus Football Club: “Il cambiamento continuo, una mentalità orientata alla crescita e l’Open Innovation sono fondamentali per tenere il passo con le nuove aspettative della società e con le crescenti richieste dei tifosi. Continueremo a formare alleanze strategiche volte a migliorare l’esperienza dei fan e ad agevolare il raggiungimento di obiettivi comuni con i nostri partner”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .