Il piano di Mars da 1 miliardo di dollari per raggiungere il net zero entro il 2050

Il mondo che vogliamo per domani comincia dal modo in cui facciamo business oggi. E nel mondo di domani dovremo dare il nostro contributo affinché il pianeta sia sano, le persone e gli animali prosperino e la società sia inclusiva. È su questa base che Mars, azienda a proprietà familiare che da oltre un secolo produce con brand come Pedigree, Whiskas, Cesar, Sheba, M&M’s, Snickers e Twix, ha pubblicato la Mars Net Zero Roadmap, un piano d’azione per raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari a zero in tutta la filiera entro il 2050, dimezzandole già entro il 2030, con una riduzione di circa 15 milioni di tonnellate.

La roadmap di Mars trova riscontro in un sondaggio che l’azienda ha commissionato a Ipsos, secondo il quale il 69% degli adulti delle sette maggiori economie mondiali – Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Giappone, Germania, Francia e India – ritiene che le aziende dovrebbero concentrarsi in misura uguale (32%) o maggiore (37%) sulla lotta al cambiamento climatico rispetto alle sfide economiche, nonostante le difficoltà dell’attuale contesto macroeconomico. Quasi la metà degli intervistati riconosce una grande responsabilità alle multinazionali e ai governi nel cercare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico.

“Mars ha sempre ascoltato la scienza e ora questa ci indica che non c’è più spazio per le eccezioni o le deroghe, dice Yesim Ucelli, ceo di Mars Italia e general manager di Mars Sud Europa.

Dobbiamo dare la priorità alle performance rispetto alle promesse. Con il supporto della scienza e della tecnologia possiamo far crescere il nostro business e contemporaneamente ridurre le emissioni. La nostra ambizione è generare un impatto positivo per il pianeta, perché non esiste business sostenibile senza benefici condivisi tra tutti gli attori coinvolti”, L’azienda, che ha un fatturato di oltre 45 miliardi di dollari, sta adottando misure immediate in tutte le sue attività, che nel complesso le hanno permesso di ridurre le emissioni in termini assoluti dell’8%, o di 2,6 milioni di tonnellate metriche, rispetto a una base di riferimento del 2015. Ecco perché, nell’ambito del piano d’azione, la società ha deciso di investire oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi tre anni. “

Spero che la nostra roadmap dimostri in modo chiaro ciò che Mars sta facendo e ciò che crediamo debba accadere su vasta scala per affrontare le conseguenze peggiori del cambiamento climatico. Sono orgogliosa del percorso che abbiamo avviato e spero che possa essere un esempio anche per altre realtà, perché le iniziative per contrastare il cambiamento climatico non possono più essere rimandate, e come Mars vogliamo fare la nostra parte”.

L’approccio che Mars ha sviluppato si basa su cinque elementi: includere tutte le emissioni lungo la catena del valore (escludere le emissioni che sono scomode o difficili da affrontare non aiuterà a raggiungere gli obiettivi per il clima); dare priorità alle prestazioni rispetto alle promesse, traducendo le parole in azioni concrete che portino risultati; segnare i progressi (concentrarsi su un obiettivo lontano decenni può essere difficile anche per le aziende più lungimiranti, è importante prendere decisioni anche con risultati a breve termine); ricordare che alcune decisioni di oggi si ripercuoteranno sul futuro; compensare ciò che non si può ridurre con crediti di carbonio di qualità.

A questo si aggiungono altre azioni concrete, come il completo passaggio all’energia rinnovabile, la riprogettazione delle catene di approvvigionamento per fermare la deforestazione, l’aumento di iniziative per un’agricoltura sostenibile dal punto di vista climatico, l’ottimizzazione delle ricette, con nuovi ingredienti a bassa impronta di gas serra per snack e piatti per l’alimentazione umana, nonché proteine alternative per il cibo per animali, e il miglioramento e l’ottimizzazione della logistica, riprogettando le reti, il tipo di trasporto su cui la società fa affidamento e le fonti energetiche utilizzate. In sintesi, un’attenzione che rispecchia la filosofia aziendale e il mantra di Mars: “Il mondo che vogliamo domani comincia dal modo in cui facciamo business oggi”.

