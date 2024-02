Lvmh entra a Hollywood: raggiunto un accordo per produrre contenuti tv e cinema

Il lusso non basta a Lvmh. Il colosso parigino (in portafoglio maison come Luois Vuitton, Dior, Tiffany & Co. e Moet & Chandon), ha deciso infatti di abbracciare anche Hollywood e per farlo ha unito le forze con Superconnector Studios, società di consulenza gestionale con sede a New York, L.A. e Nashville, per fondare 22 Montaigne, in onore dell’indirizzo parigino del gruppo di Bernard Arnault, che si occuperà di produzione tv e cinematografica. A riportare la notizia è il sito statunitense Deadline.

La nuova realtà, studiata insieme ai co-founder di Superconnector Studios, Jae Goodman e John Kaplan, sarà supervisionata da un comitato di dirigenti Lvmh guidato da Antoine Arnault, responsabile per la comunicazione e l’immagine di Lvmh, e Anish Melwani, presidente e amministratore delegato di Lvmh Nord America.

“È più un’evoluzione che altro”, ha detto Melwani a Deadline, “perché il lusso e l’intrattenimento sono stati collegati per molto tempo. Entrambi riguardano la cultura. Ero sul volo di ritorno da Parigi e guardavo un documentario intitolato Dior and I, sulla prima collezione couture di Raf Simmons da Christian Dior Couture. È stato un contenuto fantastico, incentrato sul processo creativo. Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi progetti che sono arrivati ​​sulla mia scrivania in modo un po’ casuale”.

Di cosa si occuperà 22 Montaigne

L’idea legata a 22 Montaigne è trovare opportunità per i marchi del colosso francese di collaborare con creatori, produttori e figure dell’intrattenimento per co-sviluppare, co-produrre e co-finanziare proprietà di intrattenimento in film, tv e audio.

Con una solida esperienza nel marketing, dal loro canto i co-fondatori di Superconnector Studios hanno più di due decenni di esperienza nella creazione di partnership di intrattenimento con Cadillac, Coca Cola, Chipotle, Diageo e altri brand.

Lo scopo di 22 Montaigne, quindi, sarà creare contenuti che mostrino le personalità e la maestria dietro gli storici marchi di Lvmh, basandosi su progetti come documentari moda ma chissà, come azzarda Wwd, anche verso la produzione di offerte di intrattenimento di massa più grandi.

L’importanza di legare moda e intrattenimento

Se ormai moda e intrattenimento sono sempre più legate, a capirlo non è stata finora solo Lvmh: a settembre dello scorso anno, infatti, Artemis, holding della galassia Kering, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nell’agenzia di talenti di Hollywood, Creative Artists Agency.

Il mondo dell’entertainment, intanto, Lvmh lo mastica già da tempo: tra le collaborazioni famose si possono citare quelle con Pharrell Williams per Louis Vuitton, Rihanna (che a quanto pare tornerà a essere il volto di Dior), Beyoncé e Jay-Z per Tiffany & Co.

Il patrimonio di Arnault

Secondo le valutazioni di Forbes, il patrimonio di Bernard Arnault & family ammonta a 226,5 miliardi di dollari.

